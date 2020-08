Non sempre le applicazioni di sistema preinstallate su smartphone riescono a offrire un’esperienza d’uso veramente completa e appagante, perciò con questo articolo vi andiamo ad elencare cinque tra le migliori applicazioni Android da utilizzare su smartphone per il mese di Agosto.

Quelle di cui vi parleremo proseguendo nella lettura sono per la maggior parte gratuite, mentre alcune offrono la possibilità di acquistare la relativa versione Pro (a pagamento) per poter sfruttare tutte le funzionalità a pieno.

Video top app di Agosto 2020

1. Access Dots

Access Dots è una delle applicazioni più interessanti che vi presentiamo in questa puntata di top app. Ci permette di far visualizzare degli appositi indicatori di privacy (simili a quelli visti con le versioni beta di iOS 14) su Android.

In buona sostanza Access Dots ci segnala quando una qualsiasi applicazione inizia a fare uso di microfono o fotocamera (anteriore/posteriore) del nostro smartphone. All’interno dell’app è possibile scegliere il colore che preferiamo in modo da poter distinguere se il riferimento è verso il microfono piuttosto che la fotocamera e ci offre anche la possibilità di regolare la posizione di apparizione dei pallini colorati sulla barra di stato.

Access Dots è disponibile per Android gratuitamente ed è supportata da annunci pubblicitari, oltre che da acquisti in-app opzionali necessari per poter sbloccare tutte le funzionalità. La si può scaricare dal Google Play Store tramite il badge seguente. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.

2. Oto Music

Oto Music è un lettore musicale offline, disponibile gratuitamente per pressoché qualsiasi smartphone Android sul mercato.

L’interfaccia dell’applicazione riprende molto lo stile Material Design di Google. Oto Music è più di un lettore musicale per via della grande varietà di funzioni che rendono l’uso generale rapido e intuitivo. Infatti tra le caratteristiche più importanti riportiamo:

Supporto playlist personalizzato;

Importa ed esporta playlist;

Modalità di selezione multipla;

Sezione cartelle dedicate (visualizza i file musicali del telefono direttamente in app);

Animazioni fluide, icone animate;

Editor dei tag dei brani;

Download automatico di immagine artista, informazioni sull’artista e sull’album;

Ricerca della musica dall’app.

Oto Music la consigliamo a chi è solito scaricare musica offline direttamente su smartphone.

3. AniWeather

AniWeather fornisce previsioni del tempo orarie fino a 48 ore e previsioni giornaliere per 7 giorni per la località rilevata dal GPS o per una qualsiasi altra posizione nel mondo, in base ai dati meteorologici forniti da OpenWeather.

L’aspetto interessante sono le appaganti e fluide animazioni che presenta, con inoltre delle schermate graficamente armoniose e tanti altri dettagli che rendono l’app piacevole nell’utilizzo.

All’interno dell’applicazione sono presenti tutte le informazioni necessarie per poter verificare al meglio le previsioni del tempo future come ad esempio: la temperatura effettiva e percepita, la percentuale di umidità, la pressione atmosferica e la velocità del vento, con inoltre l’aiuto di appositi grafici che rendono il tutto più semplice e chiaro.

AniWeather è disponibile per Android gratuitamente con la possibilità di effettuare un acquisto in-app opzionale di 2,49 Euro per supportarne lo sviluppo.

4. WallCraft

È sempre piacevole e soddisfacente poter modificare gli sfondi del proprio device riuscendo a trovare dei wallpaper accattivanti e dalla buona resa. WallCraft, applicazione rilasciata da poco nel Play Store, calza a pennello per soddisfare questo tipo di esigenza.

Possiede una grande quantità/varietà di sfondi di ogni genere, da quelli più minimal a quelli più complessi ed elaborati, con un livello di dettaglio sopra la media. Le immagini sfruttano a pieno la risoluzione massima supportato dal display del nostro smartphone, risultando pertanto ottime dal punto di vista della definizione fotografica.

WallCraft è totalmente gratuita e disponibile per qualsiasi smartphone Android.

5. Money Manager

Money Manager è un’applicazione per il monitoraggio delle spese e la gestione patrimoniale personale che semplifica la gestione delle proprie finanze. Registra facilmente tutte le varie transazioni e consente di rivedere i dati finanziari giornalieri, settimanali, mensili e annuali.

L’app contiene il calcolatore delle spese, i conti multipli, i registri dei pagamenti, la struttura grafica dei registri e tutto l’occorrente per tenere sotto controllo le entrate e le uscite quotidiane.

L’applicazione è molto giovane ed è disponibile gratuitamente sul Play Store.

In conclusione

Queste erano alcune delle top app più recenti per il mese di Agosto 2020. Diteci la vostra esperienza nel box commenti: se le conoscevate già o come vi siete trovati se le avete provate. Se vi siete persi i video/articoli precedenti della rubrica vi invitiamo a recuperarli a questo link per poter scovare ulteriori utili soluzioni meritevoli di essere scaricate sul vostro smartphone!