Una volta concessa a un’applicazione l’autorizzazione per accedere alla videocamera o al microfono dello smartphone, questa è in grado di utilizzarli anche in background.

Per fare in modo che l’utente se ne accorga, la nuova funzione di privacy di iOS 14 mostra un indicatore ogni volta che un’app accede alla videocamera o al microfono dello smartphone.

Access Dots mostra quando un’app accede a videocamera e microfono

L’app Access Dots si ispira alla stessa funzionalità presente sui più recenti smartphone di Apple aggiungendo gli stessi indicatori di iOS 14 nell’angolo in alto a destra del display ogni volta che un’app di terze parti utilizza la fotocamera o il microfono dello smartphone Android, mostrando gli indicatori anche sulla schermata di blocco.

Per impostazione predefinita lo strumento mostra i pallini colorati in stile iOS 14 (verde per segnalare l’accesso alla videocamera, arancione per l’accesso al microfono), tuttavia è possibile personalizzare i colori gratuitamente, mentre per modificare la dimensione e la posizione degli indicatori è necessaria una donazione minima di € 2,49.

Access Dots è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per sbloccare tutte le funzionalità ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.

