Combivino è un’applicazione che permette di abbinare al meglio il vino e la birra con il cibo grazie ai consigli di esperti sommelier per fare bella figura al ristorante o a casa con gli amici.

E’ sufficiente scegliere il piatto digitando il nome e scegliere il tipo di vino preferito tra bianco, rosso e frizzante. A ogni piatto selezionato sono abbinati dei vini secondo una classificazione del vino in commercio in 6 categorie e 45 tipologie in base al corpo e alla nota organolettica prevalente. Il corpo va di pari passo con la struttura della pietanza, mentre la nota organolettica si accorda con le sue caratteristiche tattili e aromatiche.

L’app mette a disposizione due funzioni uniche nel loro genere: l’abbinamento multiportata, che permette di trovare un vino in abbinamento per un solo piatto o per tutte le portate che arriveranno in tavola, e l’opzione degustazione che permette di “degustare” più vini rispettando il corretto ordine di degustazione.

Combivino offre la possibilità di abbinare anche la birra con il cibo. Per ogni piatto sono state selezionate delle birre in abbinamento secondo una classificazione tra quelle artigianali in commercio in 8 categorie e 76 stili di birrai.

Gli abbinamenti sono stati valutati per affinità e per contrasto tenendo conto delle note aromatiche e gustative prevalenti, oltre alle caratteristiche tattili, tuttavia non mancano gli accostamenti più sorprendenti, infine è possibile abbinare anche il miglior vino con il dessert.

Combivino è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

