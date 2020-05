La Developer Preview 4 di Android 11 rilasciata lo scorso 6 maggio 2020 presenta un numero decisamente inferiore di novità rispetto alle precedenti versioni della prossima major release di Android. Nonostante ciò, sono ben visibili alcuni piccoli aggiustamenti portati avanti dal team di sviluppo dell’interfaccia grafica di Android, in questo caso relativi alla status bar e all’area delle notifiche.

Piccole novità della UI sulla DP 4

Partendo dalla prima, prima dell’arrivo della DP 4 di Android 11, la status bar mostrava le icone delle applicazioni che richiedevano la nostra attenzione. Invece, allo stato attuale, l’icona delle applicazioni è stata rimpiazzata dalla icona del profilo relativa al contatto che ci ha cercato ad esempio su un’applicazione di instant messaging.

Questa, come si può vedere nelle immagini qui in basso, risulta ben poco visibile nella status bar (l’immagine del contatto viene effettivamente troppo rimpicciolita per capire a chi faccia riferimento) ma ben più prominente una volta tirata giù la tendina delle notifiche.

Questa azione ci riconduce ad un piccolo cambiamento dell’area delle notifiche, dove con la DP 4 di Android 11 è mostrata la foto del profilo a risoluzione maggiore con di fianco una nuova piccola icona dell’applicazione. Cambia anche la call to action relativa alla pressione prolungata sulla scheda di una notifica; adesso è stato rimosso il menu personalizzato a favore invece delle opzioni “Avviso”, “Silenzia” e “Priorità”.