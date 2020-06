Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Xiaomi dell’aggiornamento che porta la MIUI 11 basata su Android 10 in versione stabile su Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

Le novità dell’aggiornamento per Xiaomi Mi 9 Pro 5G

L’update in questione ha un “peso” di 2,6 GB e porta il firmware alla versione MIUI V11.06.0.QFXCNXM, includendo anche le patch di sicurezza Android relative al mese di aprile 2020.

Gli utenti probabilmente non noteranno molte differenze dopo avere aggiornato il proprio device, in quanto per gli smartphone Xiaomi conta molto più la versione dell’interfaccia piuttosto che quella del sistema operativo Android che fanno girare.

Ricordiamo che Xiaomi Mi 9 Pro 5G è stato lanciato lo scorso settembre come primo smartphone Xiaomi a poter contare sul supporto alla connettività 5G e tra le sue principali feature può vantare un display AMOLED da 6,39 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 855+, fino a 12 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria interna e una batteria da 4.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 40 W).

Come aggiornare lo smartphone

Quando l’update sarà disponibile per il vostro modello, potrà essere scaricato direttamente dallo smartphone andando nella relativa sezione all’interno del menu delle impostazioni.