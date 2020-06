Nelle ultime ore due smartphone di Nokia e uno di Samsung stanno ricevendo le patch di sicurezza di giugno.

Patch (e non solo) in arrivo su Nokia 8.1 e Nokia 4.2

Per Nokia 8.1 si tratta di un semplice pacchetto da 32 megabyte che contiene unicamente le ultime patch di sicurezza di Android, come segnala il changelog che lo accompagna.

Affare un po’ più complesso per quanto riguarda Nokia 4.2 verso cui sono in arrivo ben due aggiornamenti. Uno somiglia molto a quello di Nokia 8.1 per le dimensioni pressoché trascurabili, appena 15 MB, e la presenza delle sole patch di sicurezza.

L’altro aggiornamento in arrivo sui Nokia 4.2 invece riguarda il sistema operativo e reca la build in versione 2.320, la quale incrementa la stabilità del sistema e migliora l’interfaccia utente, portando con sé anche l’opzione che consente di abilitare la navigazione “classica” con tre pulsanti.

Il rollout degli aggiornamenti per entrambi gli smartphone finlandesi è partito da Bangladesh, Egitto, Polonia e Serbia. Fateci sapere nei commenti se li avete già ricevuti.

Le patch di giugno 2020 in rollout su Samsung Galaxy A10s

Il terzo smartphone a ricevere le patch di sicurezza più recenti distribuite da Google è Samsung Galaxy A10s. Il rollout è stato segnalato in Malesia; secondo le prime informazioni la build A107FXXU6BTF1 non contiene novità funzionali: qualora ne notaste qualcuna fateci sapere nei commenti.