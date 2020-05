Oggi è in arrivo un’ondata di aggiornamenti in casa Sony e Samsung, altra chiara conferma di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e a offrire ai clienti un’esperienza il più soddisfacente possibile. Andiamo subito al sodo e vediamo quali sono i dispositivi che hanno aggiornato e tutte le novità introdotte dagli update.

Samsung Galaxy A20s

Samsung Galaxy A20s si è cominciato ad aggiornare in Europa e riceve il nuovo firmware che porta con sé la One UI 2.0, basata su Android 10, e tutte le relative novità, a partire dalle rinnovate gesture di navigazione, passando per la modalità scura di sistema e per affinamenti grafici, miglioramenti della schermata Smart Lock e tanto altro ancora. Sono, peraltro, presenti anche le recenti patch di sicurezza di marzo 2020.

Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus

Sony ha avviato il roll out dell’aggiornamento ad Android 10 per i suoi due medio di gamma dell’anno scorso, vale a dire Xperia X10 e Xperia 10 Plus, che così ricevono tutte le nuove funzionalità introdotte dall’ultima versione di Android: prima fra tutte, il Dark Theme che abilita l’utilizzo di colori scuri (nero e grigio) per sfondi e app compatibili, le Smart Reply in una vesta nuova, nonché le nuove gesture di navigazione che fanno a meno della pillola (e di qualsiasi Navbar).

Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy A8 (2018)

L’aggiornamento per Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy A8 (2018), al momento in fase in rilascio anche in Italia, ha un peso di oltre 200 MB e include, oltre a piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità di sistema, le patch di sicurezza di maggio 2020, proprio le ultime disponibili. Non ci può far che piacere che l’azienda si impegni a rilasciare le misure per garantire la sicurezza su Android per dispositivi non recenti.