Google Play Music sta continuando la migrazione verso YouTube Music che ora si sta preparando a ricevere una funzionalità per i dispositivi Bluetooth e le etichette per audiolibri e spettacoli.

Il codice relativo all’APK dell’ultima versione stabile 3.67 include delle stringhe che si riferiscono alla possibilità di consentire ai dispositivi esterni di avviare la riproduzione dei contenuti. Questa funzionalità Bluetooth arriva da Google Play Music e riguarda sistemi per auto o cuffie cablate, tuttavia l’opzione non è ancora attiva in YouTube Music.

Novità in YouTube Music 3.69

Il codice contenuto nell’APK della versione 3.69 di YouTube Music rivela che a breve verranno introdotte anche le etichette per audiolibri e spettacoli, anche se queste opere non musicali di lunga durata continuano a essere raggruppate come canzoni o playlist.

Il team di YouTube Music sta lavorando per identificare correttamente questo tipo di contenuti, tuttavia non è ancora chiaro dove verrà visualizzato il badge, anche se è probabile che apparirà nei risultati di ricerca.

Come aggiornare YouTube Music

YouTube Music 3.69 è attualmente in rilascio tramite il Play Store di Google. Potete verificare se è disponibile un aggiornamento dell’app attraverso il badge sottostante.