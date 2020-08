Il mercato degli store online è in continuo fermento e anche in questa calda domenica agostana propone valide offerte su smartphone Android. Oggi è giunto il turno di sei dispositivi in vendita a un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello di listino: HONOR 20, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10 Lite 5G e, dulcis in fundo, Samsung Galaxy Note 10.

Migliori offerte su smartphone Android 16 agosto

L’offerta più interessante ha come protagonista due smartphone 5G: partiamo con Huawei P40 Lite 5G, ora disponibile su Mobzilla al prezzo di 265 euro. Si tratta di un dispositivo che – complice lo street price in netta discesa, il prezzo di listino è di 369 euro – dimostra di avere le carte in regola per contendersi lo scettro di migliore smartphone della fascia media: il design è sicuramente “ben pensato”, ma il punto di forza è l’equilibrio, il buon funzionamento generale, cui si aggiunge un comparto fotografico di buon livello, difficilmente vi potranno deludere. Attenzione ovviamente al fatto che non è dotato dei servizi di Google bensì dei Huawei Mobile Services.

L’altro smartphone con questa connettività è Xiaomi Mi 10 Lite 5G che, dopo l’offerta di ieri su Amazon, si trova su eBay ad un prezzo mai visto: 261 Euro invece di 369 Euro. Per portarvelo a casa a questo prezzo vi basta utilizzare il codice sconto PXIAOMIT15, e acquistarlo da questa pagina.

Continuano a scendere i prezzi online anche di Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20, tra i protagonisti indiscussi del panorama Android, che adesso son proposti online rispettivamente a 685 euro e a 639 euro.

Niente male sono anche le offerte che stanno riguardando HONOR 20 e Samsung Galaxy A71, due valide alternative, per motivazioni differenti, nella fascia sotto i 350 euro.

