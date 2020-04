Come abbiamo visto alcuni mesi fa in questo interessante brevetto di Xiaomi, è ormai chiaro che la compagnia stia accarezzando l’idea di sviluppare il proprio smartphone pieghevole. Samsung Galaxy Z Flip, Huawei Mate Xs 5G e Motorola RAZR ci hanno mostrato l’enorme interesse del pubblico verso questi particolari prodotti, pertanto è solo questione di tempo prima che altre importanti aziende hi-tech presenteranno le loro novità in merito.

Design smartphone pieghevole di Xiaomi

In queste ore il concept designer Waqar Khan ha pubblicato alcuni interessanti render non ufficiali dello smartphone pieghevole di Xiaomi etichettato come Xiaomi Mi Flux, prendendo come base il brevetto ufficiale che la compagnia aveva depositato nel database del CNIPA l’autunno scorso. Dalle immagini è possibile notare una estrema somiglianza allo smartphone a conchiglia di Samsung.

Infatti, proprio come Samsung Galaxy Z Flip, i render ci mostrano un terminale caratterizzato da un due pannelli: uno principale, estendibile, ed un altro più minuto posizionato esternamente tramite cui controllare l’ora, l’arrivo delle notifiche e poco altro. Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle settimane passate, sembra che Xiaomi abbia già iniziato ad effettuare ordini a LG Display circa pannelli OLED flessibili, il che potrebbe indicare che la compagnia sarebbe già pronta alla fase di realizzazione del terminale.

È ancora presto per parlare di commercializzazione del telefono e soprattutto delle specifiche tecniche, ma secondo alcuni rumor dovrebbe essere lanciato durante la seconda metà del 2020.

Che ne pensate di questo smartphone a conchiglia di Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!