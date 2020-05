Correva l’anno 2018 quando Xiaomi annunciava la volontà di rilasciare i sorgenti kernel dei propri smartphone a tre mesi dal loro lancio, e quest’oggi scopriamo che la compagnia ha reso disponibili i sorgenti kernel di un gran numero di smartphone, ovvero:

Live il codice sorgente di molti smartphone

Xiaomi Mi 8 SE e Xiaomi Mi 9 SE sono stati i primi smartphone al mondo ad abbracciare gli allora nuovi processori di Qualcomm Snapdragon 710 e Snapdragon 712, ovvero la versione leggermente più prestante del SoC presente invece su Xiaomi Mi 8 SE. Considerando che entrambe le piattaforme sono compatibili fra di loro, il colosso cinese ha pensato di unificare il codice sorgente kernel dei due smartphone rendendolo così disponibile a seguito del lancio dell’update ad Android 10 – successivamente Xiaomi aveva unificato anche i sorgenti del terminale Xiaomi Mi 9 Lite.

Visto che tutti questi smartphone sono basati su processori Qualcomm Snapdragon 71x e che hanno ricevuto l’update ad Android 10 più o meno nello stesso periodo, Xiaomi ha pensato bene di unificare il ramo kernel dei terminali.

La stessa strategia la troviamo anche per gli smartphone Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi Max 3. Gli smartphone, muniti rispettivamente di processori Qualcomm Snapdragon 660 e Snapdragon 636, hanno ricevuto l’update ad Android 10 relativamente presto e così Xiaomi ha aggiornato i codici sorgente del kernel per rispecchiare le novità portate dalla major release di Android.

Per chi fosse interessato a mettere mano al codice sorgente del kernel relativo ai sopracitati smartphone di Xiaomi per scopi didattici o per “cucinare” una custom ROM, la documentazione completa è disponibile liberamente a questo indirizzo di GitHub.