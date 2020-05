Alla fine dello scorso mese Xiaomi ha lanciato in Cina lo Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, smartphone che dovrebbe presto arrivare anche in Europa.

Stando a quanto reso noto da Xiaomishka con un messaggio su Twitter, questa speciale versione di Xiaomi Mi 10 Lite farà il suo esordio nel Vecchio Continente nel corso di questo mese. Il device in questione, con numero modello M2002J9E, avrà come nome in codice “Vangogh”.

Le feature di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition

Ricordiamo che il punto di forza di questo smartphone è rappresentato dal comparto fotografico, che può contare su un sensore primario da 48 megapixel, un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X, zoom digitale 50X e stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultra wide da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro.

Tra le altre feature dello smartphone di Xiaomi troviamo un display AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia, un processore Qualcomm Snapdragon 765G con GPU Adreno 620, 6 GB o 8 GB di RAM LDDR4X, 64/128/256 GB di memoria interna UFS 2.1 e una batteria da 4.160 mAh con ricarica rapida a 22,5 watt.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition in Europa potrebbe avere un prezzo a partire da 399 euro. Staremo a vedere.