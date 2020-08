Per alcuni già clienti Vodafone selezionati con offerte SIM dati attive è possibile attivare una nuova opzione aggiuntiva chiamata Extra 50GB Speed.

Come funziona l’opzione Extra 50GB Speed di Vodafone

In virtù di tale opzione, che ha un costo mensile di 5 euro, gli utenti selezionati dall’operatore telefonico hanno la possibilità di aggiungere al proprio pacchetto ulteriori 50 giga di traffico dati al mese.

L’opzione aggiuntiva Extra 50GB Speed non prevede costi di attivazione e si rinnova automaticamente ogni mese (salvo eventuale disdetta da parte dell’utente).

Ricordiamo che in questo periodo è ancora disponibile l’offerta Giga Speed Summer Edition, in virtù della quale gli utenti con un piano Giga Speed (sia ricaricabile che in abbonamento) possono avere giga extra (20 o 40 GB a seconda dei casi e con un costo a partire da 9,99 euro al mese) se si procede con l’attivazione entro il 31 agosto 2020.

In pratica, il team di Vodafone vuole assicurarsi che per l’estate gli utenti possano navigare sul Web (e fruire dei servizi) in assoluta tranquillità.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

