TIM ha arricchito nei giorni scorsi il suo programma fedeltà gratuito TIM Party con alcune nuove interessanti iniziative dedicate a chi è alla ricerca di uno smartphone 5G ed agli automobilisti.

Iniziando dagli smartphone, con TIM Party è possibile avere uno sconto per l’acquisto online di Samsung Galaxy S10 5G e Xiaomi Mi Mix 3 5G:

Samsung Galaxy S10 5G è disponibile a 599,90 euro invece di 1.279,90 euro

Xiaomi Mi Mix 3 5G è disponibile a 449,90 euro invece di 799,90 euro

Gli utenti interessati ad usufruire di questa promozione hanno tempo fino al 30 giugno 2020 (salvo eventuali proroghe o l’esaurimento delle scorte) per procedere all’acquisto (non è possibile optare per una soluzione a rate).

Per ottenere tali smartphone a questi prezzi è sufficiente accedere alla pagina dedicata all’interno di TIM Party e richiedere il codice sconto, che dovrà poi essere usato sullo shop online dell’operatore al momento dell’acquisto (va inserito nel campo “codice promozione”).

TIM Party regala anche uno sconto per l’assicurazione auto

La novità dedicata agli automobilisti è uno sconto di 30 euro sull’acquisto di una nuova polizza auto con Zurich Connect (ossia per un veicolo non assicurato con questa azienda).

C’è tempo fino al 30 settembre 2020 per richiedere il codice sconto (per riceverlo via email è necessario andare sulla pagina dedicata di TIM Party, cliccare sull’apposito link e calcolare il preventivo della polizza).

