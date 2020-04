TIM Party lancia oggi un nuovo concorso che mette in palio Huawei P40 Pro e Huawei Watch 2: vediamo insieme come funziona e come fare per provare a vincere.

TIM Party regala Huawei P40 Pro e Huawei Watch 2

TIM Party, per chi non lo conoscesse, è il programma fedeltà dell’operatore che mette a disposizione degli iscritti tanti vantaggi, regali e concorsi a premi. A partire da oggi, 15 aprile 2020, gli utenti potranno provare a vincere cinque Huawei P40 Pro e cinque Huawei Watch 2.

Huawei P40 Pro è uno degli ultimi arrivati in casa Huawei, presentato insieme ai fratelli P40 e P40 Pro+ solo il mese scorso: può contare su connettività 5G, display OLED da 6,58 pollici, SoC Kirin 990, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore, batteria da 4200 mAh e Android 10 con EMUI 10.1.

Huawei Watch 2 è uno smartwatch lanciato ormai qualche annetto fa, ma comunque interessante: dispone di display AMOLED da 1,4 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 4 GB di memoria interna e connettività Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC.

Come partecipare al concorso TIM Party

Come sempre, il concorso TIM Party mette a disposizione probabilità di vincita superiori per i clienti di lunga data:

clienti TIM da meno di un anno: 1 tentativo;

clienti TIM da 1 a 5 anni: 2 tentativi;

clienti TIM da oltre 5 anni: 3 tentativi;

clienti TIM con offerte di linea mobile e fissa (o con alcune offerte specifiche): 5 tentativi.

Si può partecipare ogni giorno per il numero di tentativi appena descritto, ma si può vincere un solo premio per cliente. Il concorso è valido dal 15 al 24 aprile 2020: per ulteriori informazioni e per partecipare potete seguire questo link.

