Sono passati parecchi mesi da quando vi abbiamo parlato di AGM PAD P1, il primo tablet dell’azienda che dietro un aspetto “normale” nascondeva un’anima rugged. Era quindi lecito attendersi che AGM PAD P2, il suo successore, riprendesse le stesse caratteristiche, con una linea tradizionale ma con le funzioni di durabilità che tanto ci erano piaciute nel modello di debutto.

AGM invece ci ha decisamente sorpreso, con un tablet dal design più tradizionale, privo di certificazioni contro acqua e polvere, che si affida solamente alla cover per ottenere un certo grado di resistenza alle cadute. Ma allora questo AGM PAD P2 è peggiore del predecessore? Assolutamente no, è un tablet pensato soprattutto per un utilizzo domestico, ma le differenze rispetto al modello dello scorso anno sono numerose e tutte davvero molto valide, soprattutto se non fate particolarmente caso alle certificazioni per la resistenza.

Abbiamo dunque provato il nuovo tablet, mettendolo anche a confronto con il predecessore, e oggi ve ne parliamo nella nostra recensione completa.

Scheda tecnica migliorata

AGM è andata sul sicuro con questo PAD P2, che può contare su componenti di buona qualità senza che per questo il prezzo debba salire vertiginosamente. Il pezzo forte è lo schermo da 10,95 pollici, con una frequenza di refresh di 90 Hz, buona dunque per chi gioca o vuole guardare film, con una luminosità massima di 480 nit e una risoluzione di 1920 x 1200 pixel.

Le cornici non sono particolarmente ottimizzate ma nel complesso sono accettabili e non aumentano in maniera considerevole le dimensioni. Va segnalato che lo schermo touch supporta l’utilizzo di una penna capacitiva, che va però acquistata separatamente. AGM ha inserito nella confezione di vendita una cover che offre una buona protezione sugli spigoli, con una particolare conformazione che permette di sostenere il tablet per leggere o guardare film. Nella cover è presente anche uno slot nel quale inserire la penna, una scelta intelligente ma che porta le dimensioni a un livello eccessivo, soprattutto per chi non ha la necessità di acquistare una penna.

È pur vero che lo spessore aggiuntivo offre una protezione extra contro le cadute ma a nostro avviso rende più scomodo da tenere il tablet, soprattutto in modalità verticale. Sotto la scocca trova posto un MediaTek Helio G99, chipset collaudato e affidabile che garantisce prestazioni di tutto rispetto. Sono inoltre presenti 8 GB di RAM che possono raddoppiare con la memoria virtuale, che sfrutta parte dei 256 GB della memoria interna. Quest’ultima può essere ulteriormente espansa utilizzando microSD della capacità massima di 2 TB.

È presente una fotocamera posteriore da 50 megapixel mentre nella parte frontale un sensore da 8 megapixel permette di effettuare videochiamata di buona qualità. La batteria, supportata da una ricarica rapida a 20 watt, ha una capacità di 7.850 mAh, è presente anche una presa da 3.5 mm per le cuffie con filo. Vediamo dunque la scheda tecnica completa di questo AGM PAD P2:

Scheda tecnica: Schermo FullHD+ (1200 x 1920) da 10,95 pollici a 90 Hz

MediaTek Helio G99

8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione

fotocamera frontale da 8 megapixel e posteriore da 50 megapixel

Connettività 4G/LTE, WiFi, Bluetooth 5.2, USB-C, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

batteria da 7.850 mAh

quattro speaker stereo

Android 14

Prestazioni convincenti

Sulla carta siamo quindi di fronte a un tablet di buona qualità ma come si comporta nell’uso di tutti i giorni? Al netto di una cover leggermente ingombrante, abbiamo rilevato un solo problema che rende meno pratico l’uso del tablet. Manca infatti un adeguato sistema di riconoscimento biometrico, è possibile usare un PIN o una sequenza, mentre lo sblocco col volto è di tipo bidimensionale, troppo semplice per essere considerato sicuro. Sicuramente è comodo per lo sblocco iniziale, ma se utilizzate il tablet per accedere alle applicazioni bancarie dovrete ripiegare su PIN e password.

Se questa mancanza per voi non è un problema, allora siete a cavallo. AGM PAD P2 è un ottimo tablet, in relazione al prezzo di vendita, con prestazioni sempre soddisfacenti in ogni situazione. Lo schermo risponde sempre in maniera adeguata, sinonimo di un pannello touch di qualità, la luminosità massima è molto buona e permette di utilizzare il tablet anche nelle giornate più luminose, con una regolazione automatica decisamente affidabile.

Abbiamo provato il tablet AGM con giochi più o meno complessi, video, pagine web e in nessun caso abbiamo osservato rallentamenti, ma ce lo aspettavamo visto il chipset e la quantità di memoria a bordo. Molto stabile anche il WiFi, che garantisce sempre un’ottima ricezione del segnale, così come il Bluetooth che offre una copertura in casa di una decina di metri, mentre in campo aperto le cose migliorano ulteriormente.

Un tablet non è forse la soluzione migliore per navigare, anche se lo schermo di grandi dimensioni può rivelarsi utile, ma lo abbiamo messo alla prova in alcuni brevi viaggi, al fine di capire reattività e precisione del sistema di posizionamento. Anche nelle giornate piovose, e in alcune situazioni al limite (boschi e centri abitati, non abbiamo mai notato problemi nel mantenere il segnale e anche il posizionamento iniziale è velocissimo e accurato.

La fotocamera principale è di buona qualità, anche se i colori non sono resi in maniera ottimale. Del resto utilizzare un tablet per scattare foto non è sicuramente la scelta migliore. Per effettuare la scansione di documenti e per fotografare qualche dettaglio è comunque più che sufficiente, così come la fotocamera frontale che se la cava egregiamente nelle video chiamate.

Decisamente soddisfacente l’autonomia, visto che per scaricarla completamente ci siamo dovuti impegnare parecchio, raggiungendo senza alcun problema le 14 ore di schermo acceso. In questo intervallo di tempo abbiamo giocato, guardato video su YouTube, navigato sui social e letto parecchie notizie, oltre a qualche fumetto in formato digitale.

Multimedialità al top

Con uno schermo da 11 pollici viene naturale voler guardare video su YouTube, ma anche qualche serie TV in streaming e AGM PAD P2 è davvero ottimo sotto questo punto di vista. Della bontà dello schermo vi abbiamo già parlato, con una buona resa dei colori e una luminosità sempre adeguata. A fare da ottimo contorno ci sono anche i quattro speaker stereo, posizionati a coppie sui lati corti del tablet.

Va detto che se lo utilizzate per giocare potreste coprire un paio di speaker ma la potenza e la qualità sono comunque sufficienti per non perdere alcun dettaglio. Decisamente elevata la potenza sonora, solo i bassi mancano di incisività ma i box da 1224 mm fanno decisamente bene il loro lavoro, meglio di molti altri tablet più blasonati e costosi.

Se poi non volete disturbare nessuno potete sempre ricorrere a un paio di cuffie senza fili o, se siete dei puristi, potete sfruttare la presa da 3,5 mm posta in un angolo e collegare le vostre cuffie con filo. La qualità ne beneficerà ulteriormente e i vicini ringrazieranno.

I consumi restano molto contenuti anche con il volume e la luminosità al massimo, grazie anche alle ottimizzazioni energetiche portate da Android 14, presente in versione stock. Non ci sono bloatware o applicazioni personalizzate, solo una buona selezione di applicazioni di Google che vi aspettereste comunque di trovare in un tablet con Android. Piccola nota dolente per gli aggiornamenti: in queste settimane non ne abbiamo ricevuto nessuno e le patch di sicurezza sono ferme al mese di marzo, con poche speranze di vederle migliorare.

Considerazioni finali

AGM PAD P2 è quindi un ottimo tablet, sia per chi cerca un valido compagni di lavoro sia per lo studio, dai ragazzi delle medie fino agli studenti universitari, che avranno una soluzione sempre all’altezza senza spendere cifre particolarmente elevate. In questo momento, ad esempio, potete acquistarlo su Amazon a soli 209 euro, un prezzo davvero imbattibile in relazione alla dotazione tecnica.

Dove acquistarlo: Potete acquistare AGM PAD P2 su Amazon a soli 199 euro

Pro: usa Android 14



prestazioni convincenti



connettività LTE Contro: schermo 'solo' a 90 Hz



cover ingombrante



manca un riconoscimento biometrico affidabile