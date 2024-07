In occasione dell’Amazon Prime Day Oclean, brand leader per quanto riguarda gli spazzolini elettrici sonici, ha lanciato una promozione riguardante tre diversi modelli. Per aiutarvi ad approfittare al meglio di queste occasioni abbiamo deciso di provarne un paio e oggi vi raccontiamo com’è stata la nostra esperienza.

Oclean X Pro Elite Premium Set

In passato abbiamo provato diversi spazzolini Oclean ma ogni volta restiamo sorpresi dalla qualità del prodotto, sempre altissima. La confezione di vendita di Oclean X Pro Elite è molto ricca e comprende una elegante custodia da viaggio, lo spazzolino, sei testine di ricambio e la basetta di ricarica wireless.

Essendo uno dei modelli di punta non poteva mancare lo schermo touch, che ci ha permesso di selezionare in maniera più rapida la modalità di pulizia, ma soprattutto di conoscere subito l’esito dello spazzolamento. Al termine della pulizia infatti sullo schermo a colori compaiono le due arcate dentali con un punteggio espresso in centesimi e le eventuali zone che non sono state pulite correttamente. E potete rimediare immediatamente, premendo un tasto per riavviare la pulizia nelle zone segnalate, così da ricevere il massimo dei punti, ma soprattutto per essere sicuri di avere i denti perfettamente puliti.

Lo spazzolino può essere collegato via Bluetooth allo smartphone, permettendo così di avere un report periodico sulla pulizia ma anche di creare un piano personalizzato per ogni settore della bocca, così da ottenere i migliori risultati possibili. Il motore, pur raggiungendo gli 84.000 movimenti al minuto, è decisamente silenzioso, una cosa molto utile soprattutto la sera o di notte. La sensazione pulizia è qualcosa di unico, non raggiungibile con un tradizionale spazzolino elettrico, grazie anche alle nuove testine a “W” che raggiungono ogni punto della bocca.

Quello che abbiamo particolarmente apprezzato è l’accensione automatica quando lo spazzolino viene sollevato: non serve premere alcun tasto per accenderlo, se non quello per avviare la pulizia. E basta scorrere con un dito per selezionare le varie opzioni, partendo dalla modalità di pulizia, passando per l’intensità e finendo con la durata. Il tutto senza dover ricorrere allo smartphone, che può essere consultato solo per i report periodici.

Lo schermo è sensibile al punto giusto, dopo aver selezionato la voce desiderata è sufficiente premere il tasto per confermare e tornare al menu di scelta. Un sistema di controllo che ci è piaciuto decisamente, visto che in un attimo è possibile variare il programma e avere una maggiore flessibilità . In particolare è molto comodo poter allungare il tempo di pulizia, magari la sera prima di andare a dormire, o abbassare l’intensità in quelle giornate in cui denti o gengive sono particolarmente sensibili.

Una soluzione davvero completa e di altissima qualità alla quale, anche impegnandoci, non siamo davvero riusciti a trovare difetti. A voler essere pignoli è un peccato che la custodia non possa ricaricare lo spazzolino, ma è una mancanza davvero minore. Ottima l’autonomia, visto che con due pulizie al giorno abbiamo superato senza problemi il mese di utilizzo, mentre con tre pulizie al giorno l’autonomia si è attestata a una ventina di giorni, un risultato davvero molto soddisfacente.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Oclean X Pro Elite Premium Set a 72,00 euro invece di 109,90 euro

Oclean Flow Travel Go

Il secondo modello provato è decisamente meno evoluto, ma questo si riflette anche sul prezzo, senza peraltro che le prestazioni siano significativamente peggiori. A differenza dei modelli più evoluti, Oclean Flow non è dotato di uno schermo né tantomeno si collega allo smartphone, per cui non potrete avere i dati relativi allo spazzolamneto.

Nell’uso di tutti i giorni è comunque una mancanza che non si fa sentire particolarmente, visto che comunque le prestazioni dello spazzolino sono ottime. Decisamente semplice la selezione delle modalità di pulizia, una pressione sul tasto di accensione permette di passare da una modalità all’altra in maniera veloce.

Abbiamo provato tutte le modalità nel corso delle ultime settimane, sia quella mattutina e serale sia, nella pulizia di metà giornata, le altre a disposizione, ovvero Standard, Sbiancante e Gentile. L’ultima modalità è maggiormente indicata per chi ha problemi di gengive, ed è decisamente delicata pur garantendo una pulizia molto accurata. La modalità standard è forse quella più equilibrata, e a mezzogiorno ci è sembrata molto efficace per pulire al meglio il cavo orale e lasciare una piacevole sensazione di pulito e freschezza.

Decisamente energica la modalità Sbiancante, con una vibrazione molto marcata, che abbiamo apprezzato particolarmente in quelle occasioni in cui abbiamo mangiato carne, che ha la spiacevole abitudine di infilarsi nei posti più difficili da raggiungere. Con questa modalità non ci è voluto molto per rimuovere ogni residuo, con un effetto che ci è piaciuto parecchio.

Come ogni spazzolino intelligente, anche Oclean Flow dispone di un timer da due minuti (purtroppo non è possibile modificarlo), per rispettare le tempistiche di pulizia indicate dai medici dentisti. Ogni 30 secondo una leggera vibrazione ci invita a cambiare quadrante, così da assicurarci che tutti i denti vengano puliti per lo stesso tempo.

Il motore che raggiunge i 75.000 movimenti al minuto è davvero uno spettacolo, la pulizia è profonda e decisamente superiore rispetto a quella dei tradizionali spazzolini elettrici (quelli che ruotano per intenderci), che non raggiungono minimamente simili vette. La rumorosità è decisamente contenuta e decisamente inferiore a quella percepita durante la pulizia.

Davvero ottima l’autonomia, anche se avremmo dovuto testarlo molto più al lungo per avere un dato reale. In ogni caso con una singola carica è possibile utilizzare lo spazzolino per ben 180 giorni, che scendono a 120 se lo utilizzate, come abbiamo fatto noi, per tre volte al giorno. In entrambi i casi un risultato strepitoso, che fa “sopportare” decisamente meglio l’assenza di uno schermo, che inevitabilmente avrebbe alzato i consumi.

Nella confezione di vendita Oclean ha inserito tutto il necessario per utilizzare a lungo Oclean Flow. Oltre allo spazzolino, in una piacevole colorazione blu, troviamo una custodia da viaggio, capace di contenere due testine oltre allo spazzolino, e ben sei testine di ricambio. Un plauso per la ricarica, che avviene con un cavo USB-C da collegare nella base. Niente basette o connettori proprietari, che impedirebbero la ricarica se lasciati a casa. Se viaggiate spesso questa è la soluzione ideale.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day Oclean Flow Travel Go è in offerta a 39,89 euro invece di 49,90 euro

Oclean X Pro Digital Silver Set

Non abbiamo avuto modo di provare questa versione ma di fatto si tratta di una edizione speciale del modello che abbiamo provato qualche mese fa (qui trovate la nostra recensione completa). Lo spazzolino è di fatto lo stesso, cambia la confezione di vendita, ancora più ricca. Oltre a una nuova custodia da viaggio, molto elegante e in grado di contenere due testine di ricambio, il kit include ben sei testine di ricambio, così da coprire oltre un anno di utilizzo. Cambiando la testina ogni tre mesi, come consiglia anche il produttore, passerà un anno e mezzo prima che dobbiate pensare all’acquisto di nuove testine.