Ormai sono anni che i produttori di smartphone, la maggior parte, non includono più i caricabatterie in confezione. Un po’ per risparmiare, un po’ per dubbie ragioni etiche; ma sta di fatto che spesso e volentieri noi consumatori ci troviamo a doverne comprare di nuovi.

Chi volesse risparmiare, può tuttavia far riferimento su alcuni caricabatterie economici come il BlitzWolf BW-S22 oggetto di questa prova, un dispositivo che costa poco, dalle dimensioni contenute e che permette pure di ricaricare due dispositivi in contemporanea. Lo abbiamo provato per qualche settimana; vi raccontiamo com’è andata.

Com’è e come va il caricabatterie BlitzWolf BW-S22

Nonostante sia un caricabatterie da muro economico, è solido e costruito bene. La scocca è chiaramente in plastica, ma pesa abbastanza, il che è un bene perché trasmette una certa fiducia in termini di longevità.

Per quanto riguarda il design, BlitzWolf BW-S22 si presenta curato ed elegante, con scritte e loghi appena accennati e una colorazione nera perlopiù satinata, lucida nell’anello centrale posizionato fra i due diversi volumi del dispositivo. Come anticipato, le prese sono due, una coppia di USB C posizionate sul lato opposto alla spina, di tipo europeo (la due poli che utilizziamo anche in Italia).

Le dimensioni sono uno dei suoi punti forti: è un caricabatterie piccolo e poco ingombrante che misura 77,8 mm di lunghezza, 40 mm di larghezza e 28 mm di spessore. Dunque trasportarlo non sarà affatto un problema, in borsa, ma anche in tasca. Per inciso, niente cavetto USB in confezione, ma quello dovreste averlo già trovato insieme alla maggior parte degli smartphone e dei dispositivi in vostro possesso.

Come dicevamo, grazie alle due porte USB C il caricabatterie BlitzWolf BW-S22 permette di ricaricare contemporaneamente due dispositivi, qualsiasi essi siano. La potenza massima che è in grado di erogare è pari a 35 W, da entrambe le porte ma solo se usate singolarmente, potenza che giocoforza si dimezza quando va ad alimentarne due.

A parte il supporto alla Quick Charge 3.0, per quanto riguarda la compatibilità permette di ricaricare qualsiasi cosa: dagli smartphone alle cuffie, dispositivi con cui l’ho provato personalmente; ma nulla vieta di utilizzarlo anche per ricaricare dispositivi più esigenti, come i MacBook, ad esempio.

Nonostante le dimensioni, non ho notato particolari surriscaldamenti durante l’uso di questo caricabatterie BlitzWolf BW-S22, merito anche della tecnologia basata sul nitruro di gallio (GaN), un semiconduttore che riesce a garantire alte prestazioni senza scaldare troppo, ideale per dispositivi simili dalle dimensioni contenute.

In conclusione, avrete capito che mi ci sono trovato bene. Se volete risparmiare lo trovo un ottimo prodotto, pratico e affidabile come un qualsiasi caricabatterie da muro dovrebbe essere. Utilizzando il coupon BG152c37 potete portarvelo a casa a poco più di 20 euro, IVA e spese di spedizione incluse, utilizzando il link sottostante.

