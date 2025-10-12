Nonostante la direzione dei produttori vada verso la realizzazione di smartphone sempre più resistenti e capaci di durare nel tempo, molte persone continuano a preferire usare una cover per proteggere il proprio compagno di tutti i giorni. Perché non farlo con stile allora? È questa la domanda a cui prova a rispondere Bellroy con la nuova Bellroy Leather Pixel Case realizzata ad hoc per Google Pixel 10 Pro XL.

Si tratta di un accessorio di fascia premium premium che, grazie anche al fatto che il brand olandese partecipi al programma Made for Google Pixel, non ha nulla di invidiare agli accessori ufficiali realizzati per lo smartphone direttamente da Google. Abbiamo in prova questa cover da alcune settimane ed è quindi giunto il momento raccontarvi la nostra esperienza con lei.

Come si presenta la Bellroy Leather Pixel Case per Google Pixel 10 Pro XL

La cover Bellroy Leather Pixel Case per Google Pixel 10 Pro XL si presenta all’interno di una confezione di vendita semplice e interamente realizzata in carta. Essa riprende i colori del brand (ovvero bianco, grigio scuro e arancione) e si apre a scorrimento verticale, lasciando “cader fuori” la cover stessa che, al di sotto, nasconde delle simpatiche istruzioni su come procedere con l’applicazione della cover sullo smartphone.

Non è la prima volta che proviamo una cover del brand olandese e, nello specifico, prima di questa novità per l’attuale flagship 2025 abbiamo potuto apprezzare la resa nel tempo del modello realizzato due anni fa per Google Pixel 8 Pro.

La cover è realizzata in pelle conciata (da concerie con classificazione Gold del Leather Working Group) su cornici e parte posteriore, alluminio per i tasti laterali, ed è foderata internamente con microfibra (di poliestere riciclato) per migliorare l’adesione con la scocca posteriore ed evitare che polvere o altri agenti esterni possano graffiarla.

Nella parte posteriore, in corrispondenza della Camera Bar, troviamo un leggero rialzo che fa sì che questa parte dello smartphone sia protetta da possibili danni legati allo sfregamento sulle superfici. Sempre al posteriore, in basso, troviamo il logo Bellroy.

Dal punto di vista dimensionale non è la cover più compatta sul mercato ma rappresenta il giusto compromesso tra compattezza e capacità di protezione senza intaccare il design dello smartphone: a fronte di 162,8 x 76,6 x 8,5 mm dello smartphone, la Bellroy Pixel Leather Case per Google Pixel 10 Pro XL misura 167 x 80,8 x 14 mm (nella parte delle fotocamere).

Qualità al top e c’è la compatibilità con PixelSnap

La qualità con cui è realizzata questa Bellroy Leather Pixel Case per Google Pixel 10 Pro XL è ineccepibile: calza a pennello sullo smartphone, non mostra alcuna imperfezione o imprecisione, dà la sensazione che tutto sia messo al posto giusto.

I materiali sono di altissima qualità, e ciò si percepisce sia alla vista che al tatto. La pelle da bordo a bordo fa sì che la cover vada a migliorare il grip dello smartphone, oggettivamente scivoloso (classico effetto saponetta) quando utilizzato a nudo. La microfibra all’interno, garantisce una riduzione dei graffi causati dalla polvere.

In queste settimane di utilizzo la Bellroy Leather Pixel Case non ha mostrato segni di cedimento, confermando una volta in più che i materiali scelti dal brand olandese siano pensati per durare nel tempo. Qualcosa del genere lo abbiamo sperimentato anche con la cover per Pixel 8 Pro che, nel tempo, è invecchiata bene (d’altronde la pelle “matura” andando avanti), con piccoli segni che non ne hanno pregiudicato la bellezza e, più in generale non ha mostrato nessun segno di “rilassamento”.

Bellroy realizza questi accessori in partnership con Google e, di conseguenza, non sorprende affatto la presenza dell’anello magnetico per mantenere la piena compatibilità con la tecnologia magnetica PixelSnap, introdotta dal colosso di Mountain View sui propri flagship 2025 come personale interpretazione dello standard Qi2.

Questo apprezzabile dettaglio permette quindi agli utenti di non sacrificare la compatibilità con gli accessori magnetici, sia per la ricarica che di altro tipo, inclusi tutti gli accessori MagSafe che permettono di creare dei particolari crossover.

Vale la pena acquistare questa Bellroy Leather Pixel Case?

La Bellroy Leather Pixel Case per Google Pixel 10 Pro XL, da listino, ha un prezzo pari a 65 euro sul sito ufficiale, 6 euro in più rispetto alla variante per Google Pixel 10 e Pixel 10 Pro (che sono identici dal punto di vista dimensionale).

Oltre alla Sienna da noi provata, sono disponibili anche le colorazioni Black, Ruby Red e Simply Taupe; per i modelli compatti, al posto delle ultime due, sono disponibili le colorazioni Sapphire ed Eucalyptus.

La Bellroy Leather Pixel Case per Google Pixel 10 Pro XL è la soluzione perfetta per chi vuole una cover elegante e di altissima qualità per proteggere il proprio smartphone: la certificazione Made for Google Pixel fa sì che i pulsanti, gli intagli e le forme calzino a pennello sugli smartphone della gamma Pixel, mentre la scelta dei materiali non è mai banale per il brand. Ottimo il fatto che, per seguire i Pixel del decennale, in Bellroy abbiano aggiunto la compatibilità con PixelSnap.

Le uniche note dolenti, se così si possono definire, potrebbero riguardare le colorazioni disponibili (per i modelli compatti sono disponibili colorazioni meno classiche) e il prezzo. Questo dato va però contestualizzato, dato che ormai le cover per smartphone costano sempre di più e quella ufficiale proposta da Google costa appena 5 euro in meno.

Pro: Parte del programma Made for Google Pixel



Qualità premium su tutta la linea



Compatibile con PixelSnap Contro: Prezzo leggermente alto



Colorazioni meno classiche disponibili solo per i modelli compatti