Non immaginavo che ci sarebbe stato un capitolo secondo quando pubblicai la recensione del Nighthawk M6 Pro 5G MR6450 perché ero fermamente convinto di essere a posto così, ma mi sbagliavo perché nel corso delle settimane è sorta l’esigenza di fare un altro bel upgrade alla mia linea internet di casa “artigianale”.

Sia chiaro che nulla è cambiato da allora e il routerino di Netgear continua a essere una bomba non perdendo un colpo, tuttavia in queste settimane è nata in me un’idea e questa idea pian piano è diventata sempre più forte fino a portarmi qui: per farla breve, ero stanco di vedere cali di velocità man mano che mi allontanassi dal router (che vi ricordo possiede un Wi-Fi non potentissimo per via delle dimensioni minuscole) e così mi son deciso ad affiancargli un bel router gigante da usare solo per la copertura Wi-Fi.

In pratica, riassumendo, la mia rete di casa ora è composta dal Nighthawk M6 Pro 5G MR6450 con all’interno la SIM dell’operatore telefonico che si occupa di “macinare” la connessione e dal Netgear Orbi RBK763S che si occupa di portare la connessione all’interno dell’intera superficie di casa tramite Wi-Fi.

Essendomi trovato molto bene con il Nighthawk M6 Pro 5G MR645, ovviamente, non avrei potuto che affiancargli un prodotto di Netgear, anche perché si integrano facilmente e funzionano benissimo in abbinata, e devo dire che il Netgear Orbi RBK763S è un prodotto di qualità da ogni punto di vista, già a partire dalla confezione e dall’aspetto estetico. E oggi ve ne parlo raccontandovi le mie considerazioni, con e senza satelliti.

Unboxing

Che Netgear Orbi RBK763S mi avrebbe dato soddisfazioni, e qui spoilero già lo spirito delle mie considerazioni, mi è stato chiaro immediatamente già dalla confezione: appena mi è arrivato, ho tolto la pellicola trasparente, ho aperto la confezione e mi sono trovato davanti una scatola ordinata e organizzata, con i tre dispositivi chiusi in tre bustine e divisi fra loro dal cartone e i tre alimentatori, con tanto di adattatori, ben posizionati in un’altra scatola.

Previous Next Fullscreen

La prima cosa che ho pensato è stata “wow, che ordine e che pace, è così che vorrei che fossero tutte le confezioni dei prodotti che spacchetto“. Oltre ai dispositivi e agli alimentatori con adattatore, all’interno della confezione c’è un cavo ethernet per collegare il router alla rete internet via cavo. La qualità del prodotto, per farla breve, è stata evidente fin da subito e non solo per la confezione ordinata e ricca ma anche per il design, la qualità costruttiva e l’attenzione ai dettagli con cui sono realizzati il router e i due satelliti inclusi nella confezione.

Considerazioni e come funziona

Ben fatti e belli da vedere, sia il router che i satelliti quindi, e lo sono diventati ancor di più quando per metterli in funzione c’è voluto appena qualche minuto e non più di qualche operazione, cose che mi piacerebbe fossero la normalità nei prodotti tech. Ho collegato il router Orbi al router Nighthawk tramite il cavetto ethernet e alla corrente elettrica tramite l’alimentatore, ho disattivato il Wi-Fi sul router Nighthawk lasciando che fosse il router Orbi a occuparsene, ho scaricato e avviato la configurazione con l’applicazione Orbi e in poco tempo era tutto bello funzionante.

Poi, ovviamente, ho smanettato un po’ qua e là fra le impostazioni per cambiare il nome della rete, la password e la chiave di cifratura del Wi-Fi e per modificare qualche altro parametro che mi interessasse, ma comunque era già tutto pronto all’uso e configurato per funzionare al meglio. Non sto qua a farvi la lista della spesa delle specifiche tecniche perché sono tutte visibili sul sito di Netgear e quindi sarebbe solo una ripetizione superflua, però ci tengo a dirvi che Netgear Orbi RBK763S è un router tecnicamente avanzato e completo capace di gestire qualsiasi tipo di connessione a Internet: la cosa bella, poi, è che è dotato di un software efficiente, stabile e facile da utilizzare e configurare, sia dall’applicazione per smartphone che da browser web; dall’applicazione, che permette di accedere al router anche fuori casa, è possibile visualizzare e configurare diversi parametri ma non tutti: per avere pieno accesso alle potenzialità del router è necessario servirsi dell’interfaccia web perché solo qui sono presenti tutte le impostazioni e le informazioni di cui è dotato, suddivise in una schermata base con solo quelle fondamentali dedicata ai principianti e in una avanzata con tutte quelle disponibili pensata per gli smanettoni incalliti.

Previous Next Fullscreen

E una volta messi in funzione e configurati devo ammettere che le mie aspettative sono state subito soddisfatte perché i benefici e i miglioramenti sulla rete Wi-Fi sono stati immediati, già solo col router, per di più senza grattacapi di alcunché. Col router Orbi collegato al Nighthawk, infatti, c’è stato un enorme passo in avanti su ogni aspetto della connessione Wi-Fi: per cominciare, la rete adesso copre una superficie ampiamente maggiore rispetto a prima e arriva in punti dove prima non arrivava, così da garantire una copertura totale di casa, e garantisce una connessione a Internet più stabile, costante, con un segnale più forte e soprattutto con ping e velocità sempre uguali in qualsiasi punto ci si trovi, indipendentemente dalla distanza dal router; poi, aspetto che metto dopo ma non meno importante, questa cosa fa sì che il router Nighthawk scaldi molto meno, facendo registrare su per giù 10 gradi in meno e questo è ottimo considerando che siamo in estate e che lui è collegato 24 su 24 alla corrente elettrica, perché lui non si occupa più di creare la rete Wi-Fi, di gestire i dispositivi collegati e del trasferimento dati senza fili in quanto tutto questo è passato al router Orbi, che è collegato a lui fisicamente tramite cavo.

Previous Next Fullscreen

La rete Wi-Fi quindi adesso è decisamente migliore ed è decisamente migliore soprattutto la connessione a Internet, in termini di potenza del segnale, di ping e di velocità, in qualsiasi punto di casa, anche in quello più lontano dove prima riscontravo talvolta qualche criticità. Il bello è che, come dicevo prima, tutti questi benefici sulla rete Wi-Fi e sulla connessione a Internet sono arrivati già solo collegando il router, senza l’aggiunta di alcun satellite, a dimostrazione del fatto che è sufficiente già solo lui per coprire come si deve un ambiente casalingo medio-grande disposto su un solo piano. I satelliti perciò non sono fondamentali e li ritengo utili solo quando la copertura del router è al limite, per cui per coprire superfici ancora più vaste o disposte su più piani. Io, comunque, per i test e per non lasciare niente al caso ho collegato anche i satelliti e anche in questo caso la procedura per farlo è stata di una semplicità e velocità pazzesche: ho collegato i satelliti alla fonte di alimentazione, ho aperto l’applicazione, ho premuto il tasto Sync sulla loro schiena e ho atteso qualche minuto e fatto, tutto qua ed erano collegati, configurati e perfettamente in funzione. Il vero cuore della rete, di casa mia e di qualsiasi altra, è sempre il router e in questo caso quello di Netgear è di altissimo livello e questo fa sì che la connessione sia sempre di ottima qualità; i satelliti altro non sono che dei dispositivi per estendere la copertura della rete, come se fossero dei comuni extender però ben più avanzati, completi e potenti, e quindi possono essere utili ma solo se c’è bisogno di far rimbalzare il segnale per portarlo lì dove non arriva quello del router. E in questo caso, mio ma comune a tanti altri, per vedere dei benefici, dei miglioramenti tangibili, sulla rete è bastato già solo utilizzare il router, senza l’aggiunta di satelliti.

Dove comprarlo

Netgear Orbi RBK763S è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale e su Amazon nella versione che utilizzo io che si compone di un router e due satelliti al prezzo di 699,99 euro, scontato in questo periodo a 599,99 euro sul sito ufficiale di Netgear e con incluso 1 anno di protezione Netgear Armor all-in-one per i dispositivi domestici contro virus, malware e furti di dati. Ci sono anche altre sue varianti che permettono di portarsi a casa solo il router o il router e un satellite, anche loro disponibili all’acquisto su Amazon e sul sito ufficiale di Netgear.

Acquista Netgear Orbi RBK763S su Amazon

Acquista Netgear Orbi RBK763S sul sito Netgear