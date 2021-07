Android Auto è in continuo miglioramento, lo sappiamo, tuttavia alcune funzionalità non arriveranno mai in futuro in quanto si tratta di un sistema che deve essere esclusivamente di aiuto al guidatore e non motivo ulteriore di distrazione. Per questo motivo le novità sono rilasciate col contagocce ed il tutto è estremamente limitato.

C’è chi però vuole andare oltre e offrire un’esperienza decisamente più completa per quei momenti in cui ci si trova in auto senza fare alcunché, il prodotto che vediamo oggi si chiama CarDongle ed è l’evoluzione di CarDroid: una penna USB leggermente più grande del solito con all’interno tutte le componenti necessarie per far girare Android nella sua versione più classica e ampliare così le funzionalità dell’auto.

Video su CarDongle

Attenzione al suo utilizzo

Il prodotto CarDongle non deve essere utilizzato mentre si è alla guida del veicolo ma solo ed esclusivamente a vettura spenta e ferma. Si tratta di un prodotto che può comportare rischi per gli altri e per sé stessi se non si fa un utilizzo congruo.

Configurazione di CarDongle

L’installazione di CarDongle è molto semplice: è sufficiente inserire la chiavetta USB alla relativa porta dell’automobile e automaticamente il sistema di infotainment dell’auto riconoscerà un dispositivo Android Auto, una volta premuto dopo qualche secondo si avvia il sistema.

Non c’è alcun setup da portare a termine, anche alla prima configurazione, l’unica cosa da fare sarà aprire le impostazioni e collegare il dispositivo ad una connessione WiFi (ad esempio l’hotspot dello smartphone), in modo da dargli accesso ad internet.

A questo punto aprendo il Google Play Store, già pre-installato, è sufficiente inserire il proprio account Gmail e da questo momento è possibile scaricare e installare nuove applicazioni.

Come funziona CarDongle

Le specifiche tecniche di CarDongle sono da dispositivo economico per cui le prestazioni e la reattività non sono sorprendono positivamente, tuttavia è possibile fare più o meno tutto con la relativa pazienza.

Processore da 2.0Ghz Octa Core A53

4GB RAM + 64GB Rom

Android 9.0

WiFi

MicroSD (fino a 128gb)

GPS

Microfono

Supporta qualsiasi veicolo con Android Auto

Per quanto riguarda la navigazione GPS è possibile scegliere nelle impostazioni se utilizzare quello di CarDongle (poco efficace) oppure direttamente quello dello smartphone, tuttavia il consiglio in questo caso è di utilizzare Android Auto classico che ha un’interfaccia più semplice e pratica mentre si è alla guida. La stessa cosa avviene poi per il microfono, utilizzando quello incorporato nella chiavetta USB e non quello dell’auto.

Dal Google Play Store è possibile installare quasi tutte le applicazioni, ovviamente la compatibilità può dipendere da svariati fattori (specifiche tecniche in primis) tuttavia abbiamo provato con soddisfazione Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Google Maps e Telegram. Funzionano comunque anche VLC qualora vogliate guardare dei contenuti foto e video caricati sulla MicroSD oppure Chrome per navigare in rete.

Dove acquistarla e prezzo

CarDongle è disponibile all’acquisto a 99 Euro esclusivamente su Indiegogo e purtroppo i tempi di consegna non sono particolarmente celeri, da alcune segnalazioni il prodotto può impiegare anche due mesi per arrivare a destinazione. Prezzo tutto sommato corretto per un prodotto diverso dal solito e che sblocca determinate funzionalità in auto, ovviamente da utilizzare esclusivamente, come già detto, ad autovettura ferma.