Sappiamo quanto sia importante conoscere i valori SAR di uno smartphone e perciò vogliamo svelarvi un trucchetto per farlo senza dover andare alla ricerca di manuali e siti online o doversi mettere a sfogliare manuali cartacei sempre più confusionari.

È difficile, e non poco, oggi come oggi riuscire a trovare i valori SAR di uno smartphone, soprattutto se appena lanciato sul mercato, ma con questo trucchetto è un gioco da ragazzi scoprirli perché è sufficiente digitare un codice all’interno del tastierino telefonico per vederli comparire.

Come scoprire i valori SAR dello smartphone

Dunque, basta aprire il tastierino telefonico dello smartphone (sarebbe l’applicazione per fare le chiamate, anche detta dialer) e digitare il codice *#07#: fatto questo, si aprirà automaticamente una schermata, chiamata Etichette normative, Note legali e normative o qualcosa del genere, all’interno della quale sono specificati i valori SAR dello smartphone, oltre al codice del modello e all’azienda produttrice.

Nella schermata vengono riportati i valori SAR di tutti i paesi in cui lo smartphone è venduto e quindi anche quelli relativi all’Unione Europea, nel nostro caso: è possibile così conoscere il tasso d’assorbimento sia per quanto riguarda il corpo che la testa; nell’immagine qui sopra sono riportati i valori SAR di un Google Pixel 5, per esempio.

Basta digitare un breve codice quindi per scoprire e vedere i valori SAR (che sta per Specific Absorption Rate) dello smartphone, che sia esso di Samsung, Huawei, Apple, Google, HTC, LG, Xiaomi, POCO, Redmi, HONOR, Nokia, Motorola, OnePlus, OPPO, Realme, ASUS, Vivo e Sony. Per maggiori informazioni sul SAR vi rimandiamo a questa pagina.