Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardo un problema assai noioso che succede nella tendina delle notifiche degli smartphone Android. In poche parole compare una notifica, e a volte anche più di una, riguardo un “download dell’aggiornamento della lingua …” (italiana, inglese e non solo) ad opera dell’applicazione “Servizi di riconoscimento vocale di Google“.

Cosa significa questa notifica? Semplicemente che Google sta cercando di aggiornare il dizionario della lingua per il riconoscimento vocale offline. Si tratta un’operazione abbastanza di routine ma che, a volte, tende a bloccarsi presentando una fastidiosa notifica che, in nessun modo, sembra essere possibile rimuovere. Non è sufficiente infatti un semplice riavvio dello smartphone, tende a ripresentarsi senza possibilità di premere Annulla o rimuoverla. Ecco alcuni suggerimenti su come fare a risolvere il problema.

Come rimuovere la notifica di Download aggiornamento della lingua

La procedura che andremo ora a vedere è l’unica che finora ha portato risultati evidenti, tuttavia il blocco della notifica potrebbe dipendere da più fattori. Provate dunque con questi passaggi, verificando di essere collegati a una connessione Wi-Fi:

Aprite l’applicazione Google;

Premete sul vostro avatar in alto a destra;

Quindi premete su Voce e poi su Riconoscimento vocale offline ;

e poi su ; A questo punto potete tentare l’aggiornamento manuale premendo sulla lingua italiana e poi aggiorna;

Se però non è presente nessun tasto aggiorna, procedete pure premendo Disinstalla (fatelo anche per eventuali altre lingue presenti);

(fatelo anche per eventuali altre lingue presenti); A questo punto passate sul menu “Tutti”, cercate la lingua italiana (e quelle che avete disinstallato) e installatela;

Ora andate nel menu Impostazioni , cliccate su Applicazioni e cercate “ Servizi di riconoscimento vocale di Google ” e cliccateci;

, cliccate su e cercate “ ” e cliccateci; In basso a destra adesso cliccate su Arresto Forzato e confermate;

e confermate; Riavviate lo smartphone.

Con questa procedura dovreste aver risolto, se così non fosse non vi resta che pazientare, la notifica dovrebbe sparire nel giro di qualche ora automaticamente. Mantenete attiva la connessione Wi-Fi così da accelerare il processo di download.

In alternativa, se la notifica insiste ancora, potete provare a disinstallare l’applicazione “Servizi di riconoscimento vocale di Google” e re-installarla dal Play Store.