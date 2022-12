Grazie ai film, Marvel ha ottenuto una grande popolarità per i super eroi e i cattivi dei suoi fumetti, prima un po’ di nicchia e, ora, presenti persino in diversi videogame (giochi di combattimento, di carte, puzzle game) per computer, consolle e dispositivi mobili, come nel caso dei videogiochi per Android. Nel caso, quindi, ci si domandasse a quali titoli Marvel più interessanti sia possibile giocare nel Play Store, l’elenco è piuttosto sostanzioso.

Ecco dunque i migliori giochi Marvel per smartphone Android, la top ten.

Marvel Snap

Il titolo in questione, varato a fine Ottobre 2022 dalla gaming house Second Dinner, presenta brevi partite (3 minuti) e è un gioco di carte con ognuna di queste, presente anche in diverse varianti, che rappresenta un personaggio Marvel, con abilità e statistiche. I programmatori del gioco hanno promesso l’arrivo di diverse novità, tra cui la funzione per cambiare nickname, la modalità battaglia vs amici, mazzi intelligenti, e un’interfaccia Widescreen su PC.

Marvel Contest of Champions

In questo caso, si tratta di un videogioco di combattimento, provvisto anche di una modalità storia nel corso della quale si attraverseranno i mondi dell’universo Marvel (es. Asgard, Wakanda, etc): le abilità dei giocatori si misurano anche nell’allestimento delle squadre, visto che è sconsigliabile mettere assieme Venom e l’Uomo Ragno, mentre mettere Wolverine con Ciclope porterebbe dei bonus alle statistiche di entrambi.

Marvel Future Fight

Anche in questo titolo è possibile comporre squadre, avvalendosi di oltre 200 personaggi, buoni o cattivi, della Marvel, col potenziale di ognuno di essi che sarà esaltato dal giusto affiancamento. Nel gioco sono presenti anche la possibilità di sfidarsi in un’arena PvP, diverse missioni a disposizione, e una modalità storia percorribile in solitaria o in collaborazione con alleati da tutto il mondo.

Marvel Pinball

Acquistabile separatamente (1.09 euro) o incluso nel Play Pass, questo titolo di Zen Studios prevede che si giochi a flipper da tavolo dedicati ai vari personaggi Marvel, tentando di far punteggi alti facendo passare la pallina nei labirinti del gioco. Acquistato il gioco, si accede alla possibilità di comprare a parte anche i flipper da tavolo dedicati a particolari personaggi, come i Fantastici Quattro, Thor, Iron Man e X-Men.

Marvel Future Revolution

Dedicato all’open world di Marvel, il gioco Marvel Future Revolution sviluppato da Netmarble prevede che gli utenti possano mettersi alla prova in missioni, con altri giocatori online connessi da tutto il mondo o in modalità storia. Si parte con una dozzina di personaggi, tra cui Scarlet Witch, Spider-Man e Wolverine, ma è possibile costituire, per abilità e attrezzature un proprio personaggio Marvel, ed è promesso il continuo arrivo di nuovi personaggi.

Marvel Puzzle Quest

Realizzato da Demiurge Studios, Marvel Puzzle Quest combina elementi da gioco di ruolo con puzzle rompicapo. Ricorda Super Puzzle Fighter II Turbo ma è incentrato sugli oltre 250 personaggi Marvel messi a disposizione, con abilità che crescono migliorandone le relative performance. Per il resto, non manca una modalità storia con missioni, nel corso delle quali si potrà rendere i propri personaggi più forti collezionando copertine di fumetti.

Marvel Strike Force

Il titolo in questione, un gioco di ruolo a turni, permette all’utente di potenziare i propri personaggi, nelle loro abilità, e offre controlli semplici per eseguire combo cinematografiche: i personaggi a disposizione sono tanti, visto che è possibile far collaborare eroi e super cattivi nel difendere la Terra da una minaccia esterna.

Marvel Collect

Quello in questione non è un gioco dinamico ma uno di carte che ricorda il completare gli album di figurine: aprendo i pacchetti si collezionano personaggi Marvel con rappresentazioni classiche da fumetti o dell’era Disney. Man mano che si colleziona, si raggiungono traguardi rappresentati da bonus, es. un avatar, condivisibili sul profilo personale. Non manca l’eventualità di avere dei doppioni, con possibilità di combinarli per desumere versioni ulteriori del medesimo personaggio, o semplicemente per scambiarli.

