Dopo aver visto come il nostro Mikhael utilizza il suo smartphone Android, oggi è mio turno. Utilizzare Android non da solo il vantaggio di una personalizzazione fino all’osso ma anche di una profonda gestione di come utilizzare lo smartphone in maniera corretta senza cadere in facili eccessi. Ormai è chiaro, gli smartphone sono anche un piccolo centro di intrattenimento personale ma con gli strumenti giusti si può bilanciare l’utile al dilettevole.

In questo special #WhatsOnMyPhone non vi diamo solo l’occasione di spulciare dentro il nostro smartphone ma anche di trovare qualche spunto di riflessione per modulare l’utilizzo del proprio device. Se siete già abbastanza avvezzi all’utilizzo del Benessere Digitale di Android, non vi preoccupate, come al solito per questi focus c’è la classica selezione di app che vi consigliamo.

What’s On My Phone – Bernardo

Le app consigliate

Manga Plus

Scarica l’applicazione dal Play Store cliccando sul badge in basso:

Abstruct

Scarica l’applicazione dal Play Store cliccando sul badge in basso:

Reddit

Scarica l’applicazione dal Play Store cliccando sul badge in basso:

MyFitnesspal

Scarica l’applicazione dal Play Store cliccando sul badge in basso:

Trainline

Scarica l’applicazione dal Play Store cliccando sul badge in basso:

Eventbrite

Scarica l’applicazione dal Play Store cliccando sul badge in basso:

Dragon Ball Z Dokkan Battle

Scarica l’applicazione dal Play Store cliccando sul badge in basso:

Nelle prossime settimane arriveranno anche le puntate degli altri componenti della redazione.