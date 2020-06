Il periodo che ci siamo appena lasciati alle spalle ci ha fatto capire l’importanza della tecnologia. I provvedimenti per il contenimento del Covid-19 ci hanno costretti in casa lontani dagli affetti, e se non fosse stato per smartphone, tablet, PC e internet avremmo sofferto il distanziamento sociale in misura maggiore.

Ancora troppi anziani però percepiscono come inaccessibili smartphone e derivati, per cui Samsung e Zone V hanno unito gli sforzi per abbattere le barriere. Come? Siglando una partnership che ha condotto Zone V sul Samsung Galaxy Store, un launcher progettato in modo specifico per gli anziani con problemi di udito, vista o mobilità.

Previous Next Fullscreen

Il launcher di Zone V semplifica drasticamente l’interfaccia utente, tutta: non solo la home screen, ma anche le notifiche e le app irrinunciabili come dialer telefonico, messaggi, orologio, calendario e impostazioni. Gli sviluppatori hanno anche inserito delle opzioni per regolare la dimensione ed il colore dei caratteri, ed integrato un accesso rapido alle chiamate d’emergenza, siano indirizzate ai soccorsi oppure ai contatti selezionati.

Il launcher di Zone V è installabile su qualsiasi smartphone Samsung con Knox 2.6 o versioni successive. Lo si può scaricare dal Samsung Galaxy Store attraverso questo link e sarà gratuito per quattro mesi a chiunque lo scarichi entro i prossimi sei mesi. Una volta terminato il periodo promozionale costerà 2,29 euro al mese.