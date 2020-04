Android Go è una particolare versione di Android in grado di offrire prestazioni dignitose anche su smartphone con un hardware discreto, molto spesso tirato al ribasso per mantenere estremamente competitivo il prezzo di listino. Samsung Galaxy J2 Core 2020 è proprio questo: uno smartphone con Android Go che ha molto in comune con Samsung Galaxy J2 Core se non fosse per lo storage interno.

Specifiche Samsung Galaxy J2 Core 2020

Chi pondera l’acquisto di uno smartphone come Samsung Galaxy J2 Core 2020 non lo fa certamente per il design. Certo, difficile esigere qualcosa di più considerando il prezzo di listino, ed infatti troviamo un dispositivo munito frontalmente di due care e vecchie bandone nere che abbracciano il display LCD da 5 pollici con risoluzione da 960 x 540 pixel. Frontalmente è presente una fotocamera selfie da 5 MP, mentre sul retro troviamo un sensore da 8 MP con autofocus ed in grado di registrare video a risoluzione 1080p.

Previous Next Fullscreen

Al suo interno batte un processore Exynos 7570 Quad con Mali-T720, 1 GB di RAM e 16 GB di storage di cui sono disponibili all’utilizzo 11,7 GB. Fortunatamente è presente il supporto alla microSD così come alla possibilità di trasferire le app ed il loro contenuto all’interno dello storage esterno. La batteria da 2600 mAh è estraibile e dovrebbe garantire 14 ore di utilizzo in modalità LTE e qualcosa in più sfruttando il modulo Wi-Fi.

Peccato per la presenza di Android 8.0 Oreo Go Edition, ma è abbastanza chiaro che evidentemente non era nei piani di Samsung portare una versione dell’OS più recente. Del resto il telefono va visto da una prospettiva differente rispetto a quanto siamo abituati a fare oggigiorno: l’hardware, ovviamente anni luce inferiore ai classici top di gamma odierni, è pensato per una specifica fetta di utenti che sono alla ricerca del miglior compresso possibile per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Prezzo Samsung Galaxy J2 Core 2020

Samsung Galaxy J2 Core 2020 viene ufficializzato con un prezzo di listino pari a 6300 rupie indiane, circa 76 euro al cambio. Lo smartphone arriva nelle colorazioni oro, blu e nera.