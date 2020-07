Fonti attendibili suggeriscono che lo smartphone Samsung Galaxy M51 sarà effettivamente dotato di un sensore principale da 64 MP, ma sarà affiancato da un obiettivo ultra wide da 12 MP, inoltre Samsung non rilascerà più aggiornamenti per l’app Gear 360.

Sensore da 64 MP e ultra wide da 12 MP per Galaxy M51

Samsung Galaxy M51 dovrebbe offrire un totale di quattro fotocamere posteriori, ma finora non sono emerse informazioni relative ai due rimanenti sensori macro e profondità.

Secondo Sammobile, lo smartphone Samsung Galaxy M51 sarà effettivamente dotato di un sensore principale da 64 MP, ma sarà affiancato da un obiettivo ultra wide da 12 MP che potrebbe essere lo stesso presente su Samsung Galaxy A51.

Galaxy M51 potrebbe sfruttare la funzionalità Single Take finora riservata ai flagship di Samsung, inoltre potrebbe essere dotato di una batteria da ben 7.000 mAh con ricarica rapida da 15 W.

Samsung Galaxy M51 ha recentemente ottenuto la certificazione Bluetooth, quindi il lancio ufficiale potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Samsung non rilascerà più aggiornamenti per l’app Gear 360

Samsung stava investendo molto nella realtà virtuale alcuni anni fa, ma ultimamente la sta abbandonando come successo per Samsung Gear VR e Samsung XR.

Ora Samsung ha messo in pensione anche l’app complementare per la fotocamera Gear 360 confermando che non rilascerà più nuovi aggiornamenti. Gli update dell’app Gear 360 e il supporto per la compatibilità sui futuri smartphone Samsung saranno interrotti dal 1° agosto 2020.

Samsung chiarisce che sarà possibile continuare a utilizzare l’app esistente anche dopo la suddetta data, inoltre la società offre un’alternativa. Le sue app Gear 360 ActionDirector e Gear 360 rispettivamente per Windows e macOS continueranno a essere supportate fino al 28 febbraio 2024 con la maggior parte delle funzionalità dell’app mobile.