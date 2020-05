Arrivano sul mercato italiano Realme X50 Pro 5G (in copertina) e Realme 6 Pro, due smartphone interessanti e disponibili all’acquisto da oggi. Ecco i prezzi e i link per comprarli, putacaso foste interessati.

Come acquistare Realme X50 Pro 5G e Realme 6 Pro

Realme X50 Pro 5G è un top di gamma vero e proprio, con tanta RAM (8 o 12 GB LPDDR5) e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.0. A bordo c’è Snapdragon 865, una batteria da 4.200 mAh e una dotazione completa di tutto, nascosta da uno schermo superAMOLED da 6,44 pollici Full HD+.

Ecco, tale smartphone arriva in Italia nei colori Rust Red e Moss Green nelle seguenti configurazioni e acquistabile sul sito web ufficiale:

8 – 128 GB a 599,90 euro

8 – 256 GB a 669,90 euro

12 – 256 GB a 749,90 euro

Realme 6 Pro è invece uno smartphone Android di fascia media, con uno schermo più grande, da 6,6 pollici, Snapdragon 720G, e quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 64 megapixel.

È disponibile in Italia nella sola configurazione di memorie 8 – 128 GB ma in due colorazioni: Lightning Blue e Ligthning Red, in vendita entrambi su Amazon a 349,99 euro.

Acquista Realme 6 Pro Lightning Red a 349,99 euro

Acquista Realme 6 Pro Lightning Blue a 349,99 euro