In queste ore Realme svela due smartphone di fascia bassa per il mercato indiano, uno dei più importanti per la compagnia. Realme Narzo 10 e Realme Narzo 10a rappresentano quindi il risultato di una strategia che ha permesso a Realme di entrare nella top five delle aziende più importanti in India, merito soprattutto del buon rapporto qualità/prezzo.

Specifiche Realme Narzo 10a

Realme Narzo 10a è la versione rebrandizzata di Realme C3 ed è munito di una scheda tecnica piuttosto basilare, seppure interessante considerando il prezzo di listino a cui viene proposto. Frontalmente trova posto un display da 6,52 pollici a risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) con notch a goccia con sensore da 5 MP e rapporto display/telaio pari all’89,8%.

Al suo interno batte il processore MediaTek Helio G70 con 3 GB di RAM LPDDR4X, 32 GB di storage su standard eMMC 5.1 espandibile tramite microSD fino ad un massimo di 256 GB ed una batteria da ben 5000 mAh ma purtroppo con porta micro USB con supporto alla ricarica a 10 W. Lo smartphone presenta inoltre il supporto alla dual SIM ed è basato su Android 10 con la realme UI.

Il comparto fotografico è affidato ad un modulo triplo a semaforo con sensore principale da 12 MP con apertura f/1.8, sensore di profondità da 2 MP ed un ulteriore sensore da 2 MP per gli scatti macro. Infine, è presente anche il jack audio da 3,5 mm con supporto alla radio FM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS + Beidou.

Prezzo e disponibilità Realme Narzo 10a

Realme Narzo 10a sarà disponibile a partire dal prossimo 22 maggio su Flipkart e sul sito ufficiale della compagnia al prezzo di 8499 rupie indiane, circa 100 euro, nelle colorazioni So Blue e So White.

Specifiche Realme Narzo 10

Realme Narzo 10 è la versione potenziata del modello visto poco più su e rappresenta il modello rebrandizzato di Realme 6i. Anch’esso basato su SoC MediaTek Helio serie G, solo che in questo caso nella forma di MediaTek Helio G80. Questo dovrebbe permettere allo smartphone di offrire delle prestazioni sensibilmente migliori, merito anche di 4 GB di RAM LPDDR4X e dello storage eMMC 5.1 da 128 GB espandibili fino a 256 GB tramite microSD.

Il pannello frontale è da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) con notch a goccia munito di sensore frontale da 16 MP con apertura f/2.0. Il comparto fotografico è superiore a quello offerta da Realme Narzo 10a; il fratello maggiore presenta infatti quattro sensori con il principale da 48 MP con apertura f/1.8, il secondario da 8 MP grandangolare con angolo di visuale da 119°, il terzo da 2 MP per scatti macro e l’ultimo da 2 MP in bianco e nero.

Resta presente anche il jack audio da 3,5 mm con supporto alla radio FM, supporto al dual SIM, Android 10 con la reame UI, Wi-Fi 802.11 b/g/b, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS + Beidou. La batteria arriva a ben 5000 mAh ma in questo caso troviamo una porta USB Type-C con supporto alla ricarica da 18 W.

Prezzo e disponibilità Realme Narzo 10

Realme Narzo 10 viene presentato nelle colorazioni That White e That Green al prezzo di 11.900 rupie indiane, circa 146 euro al cambio. Lo smartphone verrà lanciato il prossimo 18 maggio sul sito ufficiale della compagnia e su Flipkart.