OPPO A92, il nuovo medio gamma del produttore cinese, è arrivato sul mercato in maniera silenziosa ed è già in prevendita sul sito indonesiano di Lazada, noto rivenditore online di Singapore. Lo smartphone OPPO si caratterizza per la presenza di cinque fotocamere, di cui una nel foro presente nel display.

Il design della quadrupla fotocamera posteriore riprende quello che è ormai un trend, con i sensori contenuti in un elemento rettangolare, collocato nell’angolo superiore sinistro dello smartphone. È presente un lettore di impronte integrato nel pulsante di accensione/sblocco con la batteria che spicca in una scheda tecnica altrimenti anonima.

Caratteristiche tecniche di OPPO A92

schermo FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,5 pollici

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 665 con CPU octa core a 2 GHz e GPU Adreno 610

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

connettività WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GGPS, GLONASS, USB Type-C

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel (f/1.7), sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, sensore monocromatico da 2 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel

sensore frontale da 16 megapixel con AI

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt

dual SIM, lettore di impronte digitali laterale

dimensioni di 162 x 75,5 x 8,9 mm e peso di 192 grammi

Android 10 con interfaccia personalizzata ColorOS 7.1

Disponibilità e prezzo di OPPO A92

Tre le colorazioni disponibili per OPPO A92: Aurora Purple, Twilight Black e Shining White. Il prezzo in Indonesia è fissato a 3.999.000 rupie, equivalenti a circa 255 euro. Non ci sono indicazioni sulla possibilità che in nuovo smartphone venga commercializzato anche nei mercati occidentali, dove però potrebbe arrivare con un nome diverso.