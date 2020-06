OPPO si prepara a lanciare la nuova beta di Android 11, appena rilasciata da Google, per gli smartphone della serie Find X2; il produttore ha infatti annunciato l’arrivo della beta per i suoi OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro in tempi davvero brevissimi.

OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro: in arrivo la beta di Android 11

Si parla del mese di giugno, il che renderebbe i due Find X2 tra i primi smartphone a ricevere la nuova versione del robottino verde in fase di beta; Android 11 è infatti appena uscito dalla fase di pieno sviluppo, caratterizzata dall’emissione delle cosiddette Developer Preview, delle versioni ancora acerbe e dedicate agli sviluppatori.

La fase di beta è invece tutt’altra storia, con meno bug e un software quasi pronto all’uso; OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro potranno quindi assaporare in anticipo le tante novità messe nel piatto da Google con il nuovo Android 11, che comprendono sia modifiche all’interfaccia (ad esempio, il nuovo power menu o i nuovi controlli multimediali) ma anche a livello più basso (miglioramenti nel tema della privacy, giusto per citarne una).

Non resta quindi che attendere l’effettiva disponibilità della beta di Android 11 per OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro nelle prossime settimane.