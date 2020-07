OnePlus ha aggiunto funzionalità di editing video alla sua app galleria nel 2018 e includeva la possibilità di modificare i video al rallentatore. Il mese scorso quest’ultima funzionalità è stata rimossa dall’app OnePlus Gallery, tuttavia dovrebbe tornare disponibile.

In precedenza gli utenti potevano scegliere di modificare un video al rallentatore direttamente dall’app galleria o dall’interno dell’app fotocamera, ma con l’aggiornamento alla versione 3.12.19 dell’app OnePlus Gallery questa possibilità è stata rimossa.

La modifica dei video al rallentatore tornerà disponibile in OnePlus Gallery

In risposta a uno dei commenti pubblicato da un utente sul Play Store relativo all’app OnePlus Gallery, la società spiega che la possibilità di modificare video al rallentatore è stata rimossa per migliorarla e che OnePlus ha in programma di aggiungerla nuovamente nelle prossime versioni dell’app.

Se da un lato appare chiaro che non si tratta di un bug, dall’altro è discutibile il fatto che OnePlus non abbia lasciato disponibile l’attuale implementazione dell’app mentre lavorava per migliorarla.

Ci sono conferme che il rollback a una build precedente consentirà di nuovo agli utenti di modificare i video al rallentatore, quindi se l’app galleria è già stata aggiornata sui vostri smartphone è possibile tornare alla build precedente di OnePlus Gallery scaricando il relativo APK qui, d’altra parte le alternative nel Play Store non mancano.