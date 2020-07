OnePlus Nord potrebbe non essere l’unico prodotto relativamente economico dell’azienda con base a Shenzhen. Ad aprire alla possibilità è il portale Geekbench il quale ha tracciato una sortita di uno smartphone OnePlus BE2028.

“BE2028” non è che un nome di pre produzione assegnato al prodotto che la manciata di specifiche tecniche rimaste impresse su Geekbench dipinge come un medio di gamma. È curioso il fatto che il SoC utilizzato su OnePlus BE2028 sia lito, denominazione che cela uno Snapdragon 765G ossia quello utilizzato su OnePlus Nord ma la GPU sia una Adreno 619, che invece è accoppiata al solo Snapdragon 690 5G.

Quest’ultimo è stato presentato neanche un mese fa e ad oggi non è impiegato su alcun prodotto, ma a volerlo riassumere si tratta di una CPU composta da due core Cortex-A77 da 2 GHz e sei core Cortex-A55 da 1,7 GHz, una configurazione che dai numeri di Geekbench risulta offrire prestazioni simili a Snapdragon 765G ma con picchi di potenza inferiori.

Mysterious OnePlus (BE2028) phone arrives on Geekbench

-Qualcomm Snapdragon 690 5G processor

-6GB RAM

-Android 10 OS

Is this the cheaper version of #OnePlusNord? Will #OnePlus surprise us by launching this phone along with #OnePlusNord on 21 July? What do you think pic.twitter.com/hcHVo41zKp

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) July 11, 2020