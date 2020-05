Da qualche ora OnePlus 5 e OnePlus 5T stanno iniziando a ricevere Android 10 con OxygenOS 10, ma diversi utenti sono rimasti scottati dal notare che le gesture full screen di OnePlus siano state messe da parte a favore di quelle previste da Android 10. Fortunatamente è possibile tornare ad utilizzare quelle di OnePlus con un semplice metodo.

Come ripristinare le gesture full screen

Se le gesture offerte da Android 10 non sono di vostro gradimento e volete riavere indietro quelle offerte da OnePlus con i suoi smartphone, sappiate che è possibile riattivarle anche dopo aver installato l’update ad Android 10 con OxygenOS 10.

Per attivarle nuovamente è necessario scaricare una semplice applicazione in quanto, come vedremo, basta modificare un parametro nascosto per attivare nuovamente le gesture full screen di OnePlus. Ecco i passi da compiere:

scaricare l’applicazione SetEdit – link in calce all’articolo;

navigare all’interno del pannello “System Table“;

cercare la variabile op_gesture_button_side_enable;

impostare il valore della variabile a “0“.

Nel caso in cui vogliate tornare indietro ed utilizzare le gesture originali di Android 10, basta cambiare “0” in “1” ed il gioco è fatto. A differenza delle gesture realizzate da Google, quelle di OnePlus cambiano il sistema di gestione della UI nel seguente modo:

swipe verso l’alto dall’angolo in basso a sinistra/destra per tornare indietro;

swipe verso l’alto dalla porzione inferiore centrale per tornare alla home;

swipe verso l’alto mantenuto dalla porzione inferiore centrale per attivare il pannello delle applicazioni recenti.

La speranza della community è che OnePlus integri la possibilità di sfruttare le gesture proprietarie tramite un semplice toggle nel pannello dei Quick Settings; del resto Google non impone l’utilizzo del proprio sistema di gesture ma, anzi, permette agli OEM di offrire la propria versione di gesture.

SetEdit