Sono iniziati oggi i “Saldi di metà anno” di Gearbest, il noto store online cinese molto apprezzato in Italia. Come sempre sono migliaia i prodotti in promozione, con sconti davvero molto allettanti. Da questo mare di offerte abbiamo pescato alcuni prodotti a nostro avviso più interessanti e degni di attenzione.

Sono prodotti molto richiesti e in alcuni casi nuovissimi, accomunati da prezzi molto invitanti, da non lasciarsi assolutamente scappare. Ecco allora nel dettaglio le offerte che abbiamo selezionato.

Xiaomi Mi Band 5

Non servono presentazioni per quella che è indubbiamente una delle superstar dell’evento Gearbest. Presentata pochi giorni fa a livello globale Xiaomi Mi Band 5 è la smartband più desiderata, con piccole ma significative novità rispetto alla generazione precedente.

La versione cinese è proposta, grazie a un codice sconto, a un prezzo particolarmente appetibile ed è forse la acquisto più sensato. Offre le stesse funzioni della variante globale, è possibile impostare la lingua inglese e quando sarà disponibile (a fine luglio) sarà possibile averla in italiano, alla stregua della versione globale, anch’essa prova della nostra lingua.

Potete acquistarla su Gearbest (dopo aver visto la nostra recensione) a 27,23 euro con il codice sconto K4F6F6DE27627001.

Yeelight 1SE

È uno dei primi prodotti acquistati da chi vuole realizzare una smart home. La lampadina Yeelight 1SE è dotata, tra le altre cose, di supporto a Google Assistant, Samsung SmartThings e Amazon Alexa, per accendere o spegnere la luce con i comandi vocali.

È una lampadina a colori (arriva a generare 16 milioni di colori) e dispone di connettività WiFi, per collegarsi al router di casa ed essere controllata anche da remoto, mentre siete fuori casa. Non servono particolari competenze, visto che basta avvitarla nel portalampada, utilizzare la companion app Yeelight (o Xiaomi Home) e configurarla in pochi istanti. È possibile inoltre impostare scenari particolari, per leggere, guardare un film o lasciare una luce lunare in camera per dormire in maniera diversa.

La trovate su Gearbest a 14,23 euro in offerta lampo.

Lenovo GT2 TWS

Sono davvero tantissimi i produttori che offrono cuffie di tipo true wireless, con gli auricolari collegati tra loro in modalità senza fili, e tra questi troviamo Lenovo. Su Gearbest sono in offerta le cuffie Lenovo GT2 TWS, con driver dinamici da 7,2 mm, 15 ore di autonomia, Bluetooth 5.0 per una maggiore autonomia e stabilità del segnale.

Non manca il sistema di cancellazione del rumore che garantisce chiamate chiare e prive di interferenze, mentre i controlli sono affidati a un pulsante presente su ogni auricolare. Questi ultimi pesano appena 2,8 grammi e sono dotati di certificazione IPX4, per utilizzarli anche sotto la pioggia e renderli resistenti al sudore. Sono ovviamente supportati gli assistenti virtuali che possono essere richiamati con un triplo tocco sul pulsante.

Potete acquistarle su Gearbest a 17,79 euro in offerta lampo

Haylou LS02

Se cercate un nuovo smartphone dal prezzo contenuto ma ricco di funzionalità, ecco Haylou LS02, con certificazione IP68, schermo touch da 1,4 pollici, Bluetooth 5.0 e un’ottima batteria. Anche attivando il monitoraggio continuo del battito cardiaco è possibile raggiungere i 20 giorni con una singola carica, che possono arrivare a 30 prestando qualche attenzione.

Sono supportate 12 diverse modalità sportive, ottimo per gli appassionati di attività all’aperto, ma non mancano la possibilità di ricevere notifiche dallo smartphone, impostare promemoria o sveglie, migliorare la respirazione attraverso appostiti esercizi e molto altro.

È in promozione su Gearbest a 24,56 euro con il codice G4F6F6C709E27000.

Haylou Solar Smart Watch

Chiudiamo con Haylou Solar Smart Watch, simile nelle funzionalità al modello precedente ma con una cassa circolare. Grande autonomia che può raggiungere i 30 giorni, schermo HD da 1,28 pollici, dodici diverse modalità sportive e la certificazione IP68 per utilizzarlo ovunque.

Analizza la qualità del sonno, i passi percorsi, rileva il battito cardiaco 24 ore al giorno e invia tutti i dati alla companion app da installare sul vostro smartphone. In questo modo sarà possibile ricevere le notifiche dalle app installate, controllare la riproduzione musicale, le previsioni meteo e molto altro.

Potete acquistarlo su Gearbest a 27,58 euro in offerta lampo.

Questa era dunque la nostra selezione di prodotti ma potete trovare numerose altre proposte visitando la pagina speciale dedicata ai saldi di metà anno dove troverete centinaia di offerte, codici sconto e iniziative per tutti i gusti.

