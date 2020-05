Che ne direste di una lampadina smart Philips Hue White a soli 4,99 euro? Il prezzo fa sicuramente gola, ma è purtroppo disponibile su Amazon solo per un ristretto numero di utenti grazie a un codice sconto. Volete scoprire se siete tra i fortunati? Continuate a leggere.

Philips Hue White a 4,99 euro su Amazon, ma solo per pochi

La lampadina smart Philips Hue White in confezione singola può essere acquistata da alcuni clienti Amazon a un prezzo super scontato: dal listino di 19,99 euro (attualmente siamo a 17,99) si scende infatti fino a 4,99 euro grazie a un codice sconto. Per verificare se siete tra i fortunati non dovete fare altro che seguire il link in fondo al prodotto venduto da Amazon, aggiungere quest’ultimo al carrello e digitare il codice sconto “ALEXAHOME” nel campo dedicato ai codici promozionali.

Per chi non le conoscesse, le Philips Hue sono lampadine smart che possono essere controllate via Bluetooth dall’app per smartphone Android (e non solo), anche se le funzionalità complete (come i comandi vocali) necessitano dell’apposito Bridge Hue e di un dispositivo Alexa.

L’offerta è disponibile per gli articoli venduti da Amazon fino alle ore 09:00 del 25 giugno 2020 ed è limitata a un articolo per cliente. Il codice purtroppo funziona solo a pochissimi utenti e sembra che sia necessario aver associato all’account almeno un dispositivo con Alexa. Tentare non vi costa comunque nulla se siete interessati alle Philips Hue.

Fateci sapere se siete riusciti a utilizzare lo sconto e ad acquistare la lampadina smart a 4,99 euro su Amazon.