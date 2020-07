Fino al 22 luglio Esselunga propone uno sconto cospicuo su Samsung Galaxy A30s come parte dell’iniziativa Offerta tech – La migliore tecnologia al miglior prezzo. Due settimane di tempo quindi per valutare l’acquisto del medio di gamma sud coreano ad un prezzo che chiama alla riflessione.

L’offerta Esselunga su Samsung Galaxy A30s ne propone per la variante meglio equipaggiata da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna a 179 euro in offerta, come detto, fino al 22 luglio e comunque fino ad esaurimento delle scorte.

I punti vendita nei quali lo si può acquistare sono elencati in questa pagina, ma vi anticipiamo che sono in numero cospicuo, per cui se vivete in nord Italia non faticherete a trovare un Esselunga in cui finalizzare l’acquisto dal momento che, purtroppo, non è possibile acquistarne uno online.

Samsung Galaxy A30s è stato presentato a settembre dello scorso anno e offre un display Super AMOLED 19,5:9 da 6,4 pollici con risoluzione 720 x 1560 pixel, una CPU Exynos 7904 realizzata a 14 nanometri con GPU Mali-G71 MP2, e un comparto fotografico composto da un sensore principale da 25 megapixel, un ultra wide da 8 megapixel, uno di profondità da 5 megapixel ed una fotocamera frontale da 16 megapixel.

I 4.000 mAh della batteria con ricarica rapida a 15 watt e la presenza dell’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri completano il quadro.

