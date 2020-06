In attesa del lancio di ASUS ZenFone 7, che dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi mesi, ASUS tenta i suoi fan con un paio di interessanti offerte disponibili sullo store online ufficiale italiano.

ASUS ROG Phone con due accessori

Il primo smartphone in promozione è ASUS ROG Phone (qui la nostra recensione) che viene proposto in abbinamento a Mobile Desktop Dock, che di fatto lo trasforma in un computer, con la possibilità di collegarlo a monitor, mouse e tastiera, e ROG Phone Case per proteggere lo smartphone.

Il tutto viene proposto, fino al prossimo 14 luglio, a 499 euro, un prezzo conveniente rispetto a quello di listino, fermo a 899 euro. Certo, lo smartphone ha un paio di anni sulle spalle, ma lo Snapdragon 845 è ancora in gradi di difendersi bene, sicuramente meglio dei processori di fascia media attuali, e lo schermo a 90 Hz è comunque una goduria per gli occhi.

Se siete appassionati di gaming e non vi spaventa un look particolare, potrete godervi i trigger che riprendono quelli dei gamepad, il sistema di raffreddamento evoluto e una batteria che non deluderà.

ASUS ZenFone Max M1 con ZenPower

Se invece2 quello che vi interessa è l’autonomia, ecco ASUS ZenFone Max M1, in promozione fino al 14 luglio a un prezzo scontato. Invece di 139 euro lo pagherete solo 109 euro, e in regalo avrete ZenPower, il power bank da 10.050 mAh che vi permetterà di poter utilizzare il vostro smartphone per diversi giorni, utilissimo se viaggiate o se non volete/potete utilizzare un normale caricabatterie.

Se poi vi piacciono gli smartphone compatti, con il suo schermo da 5,5 pollici non rimarrete delusi e non avrete problemi a infilarlo in qualsiasi tasca.

Fino al 14 luglio potete approfittare della promozione ufficiale utilizzando il link sottostante.