Red Magic 5G è l’ultimo smartphone da gaming di Nubia. Come tanti altri dispositivi presenti all’interno di questo particolare settore, anche qui troviamo una scheda tecnica da urlo con display da 144 Hz di frequenza, Qualcomm Snapdragon 865, connettività 5G, storage interno su standard UFS 3.0 e tante piccole chicche per incrementare l’esperienza utente durante il gaming.

Red Magic 5G è disponibile all’acquisto

In queste ore Red Magic 5G è finalmente disponibile all’acquisto con un rapporto qualità/prezzo che difficilmente passerà inosservato. La strategia di Nubia è infatti quella di puntare ai componenti top di gamma sul mercato, affiancandoli ad un prezzo di listino alla portata di tutti, soprattutto se si considera la presenza del supporto al 5G e dell’ultimo SoC di Qualcomm da molti additato come la causa dell’aumento dei costi degli smartphone, non è vero OnePlus?

Red Magic 5G configurazioni disponibili

Red Magic 5G arriva sul mercato in tre distinte configurazioni, di cui al momento solo due sono disponibili all’acquisto:

Red Magic 5G 8 GB + 128 GB Eclipse Black a 579 euro ;

; Red Magic 5G 12 GB + 256 GB Pulse a 649 euro.

Il modello Red Magic 5G 8 GB + 128 GB Hot Rod Red dovrebbe arrivare sul mercato prossimamente, e non mancheremo di darvene notizia non appena verrà lanciato.

Red Magic 5G è disponibile all’acquisto a questo link, dove avrete anche la possibilità di scegliere uno dei tanti accessori pensati per migliorare l’esperienza utente durante le sessioni di gaming.

