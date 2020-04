Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition è lo smartphone più economico e sottile a offrire un obiettivo da 122 mm con zoom ottico 5x, un risultato notevole per un dispositivo con uno spessore di soli 7,9 mm.

Dal momento che la lunghezza focale utilizzata per descrivere le capacità di zoom di un obiettivo proviene dalla distanza tra l’obiettivo e il sensore dell’immagine, che è proporzionale alla distanza dall’obiettivo all’oggetto da fotografare, la lunghezza focale degli obiettivi degli smartphone è limitata dal loro spessore.

Il teleobiettivo periscopio permette di superare questo limite costruttivo in quanto non opera in profondità, ma si estende lateralmente, ed è dotato di un prisma che riflette la luce di 90 gradi, raggiungendo una lunghezza focale molto più lunga, inoltre viene usato come parte della stabilizzazione ottica dell’immagine.

Il sistema Split OIS di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition ruota il prisma lungo un asse per stabilizzare il movimento in alto e in basso, mentre utilizza l’obiettivo a 5 elementi e il sensore per contrastare il movimento laterale.

Questo complesso assemblaggio risulta ancora relativamente spesso, tuttavia, il periscopio di Xiaomi utilizza un obiettivo D-cut, che è più sottile del 7,6% rispetto agli obiettivi tradizionali.

Anche lo zoom ottico di OPPO Reno 10x Zoom utilizza un obiettivo D-cut, ma Xiaomi è riuscita a rendere il suo smartphone più sottile di un millimetro rispetto a OPPO. Il risultato finale di tutto questo è un obiettivo da 122 mm con zoom ottico 5x che si adatta a uno smartphone con uno spessore di soli 7,9 mm.

Xiaomi non ha ancora confermato ufficialmente il prezzo di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 270 euro, in quanto viene venduto in Cina al prezzo di 2.100 Yuan.