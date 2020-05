YouTube Music si accoda a Spotify e Apple Music aggiungendo una interessante feature: la possibilità di effettuare il download di un album prima della sua uscita. La novità, disponibile anche sul web all’indirizzo music.youtube.com, pare essere stata attivata lato server e senza la necessità di scaricare un aggiornamento dell’applicazione.

È possibile salvare album prima dell’uscita

Come si può notare dalle immagini qui in basso, alcuni album presentano adesso la possibilità di scaricare le tracce prima del lancio ufficiale dell’album. Ma non solo: la schermata offre anche la possibilità di scorrere l’intera track list dell’album distinguendo fra le tracce disponibili (bianche) da quelle non ancora disponibili (grigio scure).

Tappando su quest’ultime appare un piccolo banner in basso alla schermata con scritto “Brano non disponibile” – lato web il doppio click sulla traccia non ancora disponibile non offre alcun tipo di feedback per l’utente. La nuova feature permette quindi di effettuare il download dell’intero album da ascoltare offline, oppure di aggiungerlo alla propria libreria.

Allo stato attuale non è ben chiaro come la fase di download funzioni per le tracce audio non ancora disponibili al download, ma è probabile che esse verranno automaticamente scaricate (forse a seguito di un messaggio di avviso?) non appena verranno rilasciate.