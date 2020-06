Nei primi mesi del 2020 Google ha focalizzato la sua attenzione su YouTube Music come non mai. Infatti, dopo aver implementato le schede Esplora e Released sul web e aver definitivamente chiuso Google Play Music, in queste ore viene rilasciato un piccolo update che va a modificare l’aspetto dell’icona dell’applicazione all’interno della status bar di Android e aggiunge un importante novità che riguarda le playlist.

Novità YouTube Music

La versione 3.69 attualmente in propagazione su Google Play Store va a modificare l’icona di YouTube Music all’interno della status bar e ad introdurre la possibilità di ricevere notifiche in caso di aggiornamento di una playlist a cui si è iscritti.

Infatti, per quanto riguarda l’icona, quella della versione antecedente alla 3.69 non combaciava con quella che Google aveva realizzato per l’applicazione. Da oggi, invece, nella status bar sarà presente il piccolo cerchio con il triangolo circondato da un anello, mentre quella precedente ricordava più un CD o un vinile. Che piaccia o meno, il piccolo cambiamento dell’icona crea una sorta di continuità con quella dell’applicazione stessa.

Venendo invece alla novità per le playlist, alcuni utenti muniti dell’ultima versione di YouTube Music hanno notato la presenza della voce “Playlist update notification” tramite cui “avvisarmi quando le playlist che mi piacciono vengono aggiornate“. La funzione sembri sia attiva di default, ma non è ancora chiaro il tipo di notifica in arrivo nel caso in cui dovesse essere aggiunta una nuova canzone.

Come aggiornare YouTube Music

L’aggiornamento 3.69 di YouTube Music con la nuova icona per la status bar e le notifiche di aggiornamento delle playlist è attualmente disponibile su Google Play Store tramite il badge sottostante. Nel caso in cui non dovesse essere ancora disponibile per il vostro smartphone Android, potete scaricare l’APK di YouTube Music da questo link di APK Mirror.