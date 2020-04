Procede a gonfie vele lo sviluppo di MIUI 12, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata degli smartphone Xiaomi. Come già accaduto in passato il team cinese sta già testando alcune delle novità all’interno delle più recenti versioni beta dell’attuale MIUI, ovviamente per quanto riguarda la variante cinese visto che al beta globale è stata chiusa.

Una nuova sezione AoD all’interno dei Temi

L’applicazione Temi, da poco tornata anche all’interno della ROM globale e di quella europea, è disponibile in versione beta per gli utenti cinesi, così da poter provare alcune delle novità che troveremo nella prossima versione di MIUI.

Per tutti i possessori di uno smartphone Xiaomi con schermo AMOLED, come ad esempio Xiaomi Mi 9 o Xiaomi Mi 9T Pro, è disponibile una nuova sezione dedicata alla funzione AoD (Always on Display), che permette di scegliere fra tantissime nuove immagini e animazioni da utilizzare al posto di quelle predefinite.

Diventa in questo modo molto più facile installare nuovi sfondi, senza dover ricorrere a un aggiornamento di sistema come accadeva finora.

Se avete installato una beta di MIUI 11 cinese potete anche provare immediatamente la novità, scaricando i due file apk necessari utilizzando il link sottostante. A seguire vi lasciamo anche un breve video che mostra la novità dedicata alla funzione Always on Display di MIUI.

Scarica MIUI AoD (versione cinese)

Scarica MIUI Temi Beta (versione cinese)