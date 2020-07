Xiaomi e OnePlus comunicano entrambe con orgoglio dei successi commerciali: Xiaomi Mi Band 5, Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic e OnePlus Nord sono sold out. Nel secondo caso si tratta ovviamente di preordini dal momento che il primo medio gamma dopo OnePlus X è ancora in attesa di essere ufficializzato, e ciò probabilmente accresce la portata dell’annuncio.

I prodotti di Xiaomi, la smart band e gli auricolari true wireless, sono stati venduti dalla mezzanotte come flash sale al prezzo Early Bid di 34,99 euro e hanno spopolato. Xiaomi Mi Band 5 è la quinta incarnazione di un oggettino molto apprezzato dagli appassionati, e anche le 500 unità vendute in anteprima su mi.com sono finite in men che non si dica.

Stessa sorte, stesso prezzo ma diversa quantità per Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: è bastata mezz’ora per esaurire le 1.500 unità stanziate da Xiaomi per l’Early Bid, un periodo di tempo sufficiente ai fan per accaparrarsene un paio. Entrambi i prodotti saranno di nuovo disponibili dal 20 luglio a prezzo pieno, cioè 39,99 euro, su mi.com e presso le principali catene di distribuzione.

Prodotto diverso OnePlus Nord, il cui terzo e ultimo round dei preordini disposti dall’azienda cinese è finito in un tutto esaurito. Il prossimo ed ultimo passo per acquistarne uno in anteprima è rappresentato dal pop-up online store di OnePlus che sarà inaugurato qualche istante dopo la presentazione del 21 luglio.

