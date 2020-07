Se siete alla ricerca di importanti offerte per quanto riguarda i prodotti Xiaomi e Redmi commercializzati tramite il Mi Store, il colosso cinese ha svelato le offerte del giorno e quelle per i nuovi prodotti dell’ecosistema Xiaomi.

Offerta del giorno su Mi Store

Solo per oggi, 13 luglio 2020, Xiaomi presenta alcune interessanti offerte sul Mi Store da non lasciarsi scappare. Nello specifico il colosso cinese mette a disposizione offerte per i seguenti prodotti:

Ricordiamo che le offerte per i prodotti sopracitati sono in quantità limitata, pertanto non potrebbero essere più disponibili nelle prossime ore.

Offerte nuove prodotti ecosistema Xiaomi

Congiuntamente alle offerte del giorno sul Mi Store, Xiaomi svela anche uno sconto extra di 5 euro a partire dalle 00:00 del 16 luglio 2020 per acquisti di due o più pezzi per i nuovi prodotti che fanno parte dell’ecosistema dell’azienda cinese.

La pagina ufficiale svela già da oggi che il 15 luglio saranno previsti due nuovi arrivi di cui uno con sole 500 unità disponibili. Purtroppo non abbiamo ancora idea di quale sia il prezzo di questi device, ma vi consigliamo di creare un promemoria per le 00:00 del 16 luglio per scoprire quali sono le novità in arrivo.

Inoltre, nella pagina sopracitata potete trovare già da adesso un gran numero di dispositivi con importanti sconti da non lasciarsi scappare.