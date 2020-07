Xiaomi Mi MIX 3 5G rappresenta il primo smartphone 5G realizzato dall’azienda cinese, rilasciato a febbraio 2019, e sembrerebbe essere in una fase di completo abbandono per quanto riguarda il supporto software. Entrando maggiormente nel dettaglio, lo smartphone monta la MIUI 10 con kernel di Android 9.0 Pie; l’ultimo update software ricevuto dal terminale risale alla versione MIUI 10.3.23.0.PEMEUXM a febbraio di quest’anno.

Fine degli update per Xiaomi Mi MIX 3 5G?

La compagnia ha dichiarato che Xiaomi Mi MIX 3 5G dovrebbe ricevere l’aggiornamento alla MIUI 12 ad ottobre 2020, ma sempre basata sul kernel di Android 9.0 Pie. In questi mesi Xiaomi ha rilasciato la versione MIUI 11 11.0.5.0.QEEMIXM beta per il modello Xiaomi Mi MIX 3 4G con kernel di Android 10, ma non si hanno informazioni se e quando verrà rilasciato un aggiornamento per la variante 5G.

Purtroppo le speranze degli utenti vengono in qualche modo ridotte all’osso a seguito di una dichiarazione di Xiaomi durante una sessione Q&A, dove la compagnia dichiara che “non ci sono piani di aggiornamento per la variante 5G. Non sappiamo quando potrebbe arrivare un aggiornamento, quindi gentilmente evitate di fare domande a riguardo. Tutte le informazioni chiave relative a un possibile aggiornamento saranno annunciate nel forum“.

Dalle informazioni rilasciate pare abbastanza chiaro che il terminale Android potrebbe avere di fronte a sé un futuro piuttosto nero, ma continuiamo a sperare che i piani di aggiornamento alle prossime release della MIUI interesseranno anche Xiaomi Mi MIX 3 5G.

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi MIX 3 (Global)