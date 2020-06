Nokia 8.3 5G, il primo modello di smartphone 5G di Nokia, fu annunciato, come i più attenti ricorderanno, lo scorso 19 marzo senza però una data di lancio ben definita. I primi rumor volevano il dispositivo in uscita a luglio per il territorio anglosassone, ma un recente avvistamento dello smartphone su Amazon Germania sembra smentire queste previsioni.

La sua comparsa tra le pagine dell’azienda di e-commerce statunitense (che potete visionare a questo link) è completa di immagini dettagliate che ne elencano le principali caratteristiche tecniche e suggerirebbe che la data di uscita sia ormai alle porte.

Inoltre, il lancio di Nokia 8.3 5G nel periodo estivo risulta in linea con le tempistiche immaginate dalla compagnia finlandese, che volevano l’uscita del prodotto proprio per l’estate 2020.

Nonostante questo Amazon non ne riporta il prezzo, che tuttavia era già stato annunciato a marzo e, salvo modifiche, si attesterebbe su 599 € per la versione da 6/64 GB e 649 € per la versione 8/128 GB

Nokia 8.3 5G: qualche dettaglio

Nokia 8.3 5G funziona con Android 10 e monta un PureDisplay full HD con un fattore di forma di 20:9, così come una memoria da 6 + 8 GB di RAM e 64 + 128 GB, espandibili fino a 400 GB, a seconda della versione scelta. La fotocamera invece è il vero pezzo da novanta dello smartphone con un sensore principale da 64 megapixel e apertura f/1.89 affiancato a una grandangolare da 12 megapixel f/2.2 e a una coppia di sensori da 2 megapixel: uno per il calcolo della profondità di campo, l’altro per le foto a distanza ravvicinata. È presente anche una action-cam dedicata in grado di registrare a 60 fotogrammi al secondo.

Anche le opzioni di connettività sono all’avanguardia supportando 5G, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, jack da 3,5 mm, GPS, GLONASS, BeiDou. Aspettando di ricevere ulteriori informazioni sulla data d’uscita di Nokia 8.3 5G potete visionare tutte le caratteristiche del prodotto a questo link.