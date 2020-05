La nuova app telefonica Truecaller sembra essere completamente rinnovata rispetto alle versioni precedenti con la versione 11. L’aggiornamento rilasciato ha aggiunto alcune funzionalità come Smart SMS e le schede importanti, oltre a una nuova scheda Home, ID chiamante a schermo intero e altro.

La nuova scheda Home

La scheda Home ora racchiude più ordinatamente tutti i messaggi, la cronologia delle chiamate e altro, inoltre è presente un nuovo Dialer sopra la sezione Banking e una barra di ricerca rinnovata in alto che include le categorie Personale, Preferiti, Affari e Spam. Gli utenti ora possono toccare il profilo per aprire la messaggistica istantanea.

Gli utenti possono ricevere notifiche classificate come importanti nell’omonima scheda che riguardano ad esempio fatture di pagamento e presto anche promemoria, tracciamento in tempo reale, consegne postali e altro.

ID chiamante a schermo intero

Al posto degli scomodi pop-up, da ora in poi gli utenti riceveranno una notifica a schermo intero di colore blu per le chiamate da numeri sconosciuti, viola per le chiamate prioritarie, rossa per potenziali spammer e oro per gli utenti che hanno eseguito l’upgrade alla versione premium.

La società ha anche affermato che non ci saranno annunci sull’ID chiamante, tuttavia la funzione di registrazione delle chiamate non è ancora presente, inoltre l’opzione Liver Caller ID è disponibile per gli utenti Android a partire da ora, mentre gli utenti iOS dovranno attendere il nuovo supporto per le API di Apple.

Privacy e filtro antispam

La società afferma che Truecaller punta a filtrare le chiamate spam in modo più aggressivo raccogliendo report dagli utenti per bloccare le chiamate truffa, inoltre l’app è abbastanza intelligente da filtrare le chiamate degli spammer che usano più numeri. Gli utenti ora possono specificare all’app se un messaggio è stato contrassegnato erroneamente come spam, tuttavia, la segnalazione manuale dei messaggi al momento non funziona.

Come aggiornare Truecaller

La versione 11 di Truecaller è in roll out da questa mattina attraverso il Google Play Store e quindi può essere scaricata direttamente col badge sottostante.