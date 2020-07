Nei giorni scorsi le autorità indiane hanno deciso di vietare l’utilizzo di TikTok, senza dubbio una delle applicazioni più controverse degli ultimi anni e una misura simile potrebbe essere presa anche negli Stati Uniti.

A rivelarlo è stato Mike Pompeo, Segretario di Stato USA, nel corso di un’intervista rilasciata allo staff di Fox News e durante la quale ha rivelato che il Governo sta valutando l’ipotesi di bannare varie applicazioni cinesi, inclusa quella di TikTok.

TikTok potrebbe essere bannata negli Stati Uniti

Pompeo nei giorni scorsi ha elogiato la decisione dell’India di bannare 59 applicazioni cinesi, lasciando intendere che anche gli Stati Uniti stanno studiando la situazione, con l’obiettivo di valutare nel modo giusto quali applicazioni gli utenti possono continuare ad usare senza preoccupazioni per la sicurezza.

Si tratta di una vicenda seria e che potrebbe rendere ancora più complicati i rapporti tra Stati Uniti e Cina, già piuttosto tesi a causa delle controversie commerciali e per il ban inflitto a Huawei, peraltro di recente prorogato fino al 2021.

Ricordiamo che già diverse istituzioni statunitensi hanno espresso preoccupazione per TikTok negli ultimi mesi, come ad esempio la Marina, che ne ha vietato l’utilizzo per motivi di sicurezza.

